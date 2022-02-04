Макрон проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

На понедельник, 31 января, французский лидер Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин поговорили по телефону. Главы двух государств обсудили ситуацию на Украине. Также во время беседы были озвучены вопросы, связанные с предоставлением России долгосрочных гарантий безопасности.

Макрон и Путин продолжат переговоры в четверг, 3 февраля. Как сообщили в Елисейском дворце, политики свяжутся по телефону в 20:00 по московскому времени. Спустя полтора часа президент Франции пообщается с украинским коллегой Владимиром Зеленским, пишет RT.

Кстати, ранее в Кремле заявили, что личная встреча Макрона и Путина может состояться скоро. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал проинформировать общественность, когда будут проработаны все связанные с этими переговорами нюансы.

Напомним, накануне состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Они также обсуждали ситуацию на Украине и требования России к НАТО, связанные с гарантиями безопасности. Российский лидер вновь напомнил о невыполнении Киевом Минских соглашений.