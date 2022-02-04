Китайский ребус

Вся Олимпиада в цифрах, буквах и фактах.



Талисман Зимних Олимпийских игр в Пекине панда Бин Дуньдунь и талисман Паралимпийских игр фонарик Сюэ Жунжун. Фото: EPA-EFE

В пятницу в Пекине начнется первое из двух главных спортивных событий, намеченных на год Тигра. И если бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер назвал давнишнее решение своей «партии» отдать пятнистый чемпионат планеты Катару большой ошибкой, то Китай, по сути, был единственным правильным кандидатом на проведение снежного праздника красоты, молодости и физического совершенства.

Правда, сегодня февральские баталии уже называют зимними ковидными Играми, Омикрон-Олимпиадой и лотереей на выживание. Мол, кто заболеет последним, тот и чемпион. Природа очевидных шуток понятна: коронавирус не отступает, и 70-страничный плейбук Игр, составленный МОК, почти целиком посвящен медицинским правилам и ограничениям. Может быть, стоило отменить древний фестиваль, который из-за COVID-19 наверняка переплюнет по строгости и закрытости даже Токио-2020? Мое мнение — нет, не стоило. Потому что со временем и этот чудаковатый съезд, на котором, к слову, РФ будет единственной участницей-невидимкой, превратится, уверен, в большую олимпийскую историю. В конце концов, как говорил герой Георгия Буркова в фильме «Зигзаг удачи», будет что вспомнить.

Для нашей же трехцветной дружины, шесть лет бродящей по атлетическим полям без флага и гимна, Пекин-2022 должен стать заключительным крупным хороводом, в коем придется кружиться под санкциями, наложенными за известный допинговый скандал. И потому очень важно под конец «отсидки» не попасть в очередной пилюльный переплет.

Намного важнее, чем защитить титул олимпийских чемпионов по хоккею.

Где и когда

Игры будут проходить с 4 по 20 февраля. Азиатский мегаполис выбрали местом проведения 24-х «холодных» сражений 31 июля 2015 года на 128-й сессии МОК в Куала-Лумпуре. Пекин, опередивший в голосовании Алматы, стал первым в мире городом, захватившим летнюю и зимнюю Олимпиады («жаркую» ярмарку столица принимала в 2008-м). Нынешние Белые соревнования посвящены 100-летию Коммунистической партии Китая, основанной в 1921 году.

Церемония открытия на вмещающем 91 тысячу зрителей Национальном стадионе, именуемом в народе «Птичьим гнездом», начнется в 15:00 по московскому времени (ее покажет «Россия 1»). По словам главного режиссера мероприятия Чжана Имоу, большое внимание в сценарии уделено темам защиты экологии и снижению уровня углекислого газа в атмосферу, а священный огонь (традиционная эстафета была отменена) «зажгут самым нестандартным за всю историю способом». Красочную и романтичную 100-минутную постановку с 3 тысячами актеров воочию увидит лишь избранная публика, в числе которой будет Владимир Путин, получивший личное приглашение от Си Цзиньпина. Финальный же спектакль (его трансляция отдана Первому каналу), по предварительным данным, смогут посетить и обычные, но полностью вакцинированные жители Китая.

Национальный стадион в Пекине, на котором должно пройти открытие Олимпийских игр. Фото: Peter Kneffel / picture alliance via Getty Images

Состязания пройдут на 15 площадках, расположенных в Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине. Специально к Играм были построены санно-бобслейная трасса, горнолыжные участки и трамплин. Большинство же комплексов имеют старое происхождение.

Самая легендарная арена — Capital Indoor Stadium, открытая в 1968 году, — примет фигуристов и мастеров шорт-трека. В 2004-м здесь состоялся вынесенный матч НБА.

«Ледяная лента» — единственное новое спортсооружение в Олимпийском парке — ждет конькобежцев.

Территориями хоккейного турнира станут напоминающий складной веер Государственный дворец спорта и многофункциональный центр «Укэсон», способный разместить 18 тысяч зрителей. Эти здания — часть наследия Игр-2008.

Трамплин «Биг-эйр Шоген» — первый в мире постоянный дом для «летающих» спортсменов. Его соорудили на крыше бывшего сталелитейного завода.

На высоте 1700–1800 метров в Чжанцзякоу (180 км от Пекина) померяются силами лыжники, биатлонисты, двоеборцы, прыгуны с трамплина и фристайлисты.

В Яньцине (75 км от Пекина), где находится Бадалин (самый посещаемый отрезок Великой Китайской стены), схлестнутся за медали бобслеисты, саночники, скелетонисты и горнолыжники.

Для удобства атлетов в каждом из трех кластеров за 5 лет воздвигли экологичные (с особой системой утилизации отходов) олимпийские деревни, соответствующие трехзвездочному стандарту зеленого строительства. Их общая площадь — 330 тысяч квадратных метров.

Медицинские работники в защитном снаряжении готовятся к тестированию на COVID-19 в Пекине. Фото: EPA-EFE

Сколько и почем

3,9 миллиарда долларов — бюджет Олимпиады. Для сравнения: Пхенчхан-2018 обошелся в 3 раза дороже, а на Сочи-2014 было потрачено более 50 млрд «зеленых».

5 официальных делегаций (Австрии, Индии, Нидерландов, Новой Зеландии и Швеции) отказались от путешествия в Пекин из-за угрозы коронавируса.

7 млрд рублей выделено на подготовку российской команды.

8 арбитров из Континентальной хоккейной лиги будут работать на Играх в Пекине.

9 стран из-за политики КНР в отношении уйгуров объявили политический бойкот Играм-2022 (Австралия, Бельгия, Великобритания, Дания, Канада, Косово, Литва, США и Япония). Но спортсменов из этих государств высокий «саботаж» не коснется — они выйдут на старт.

21-дневный карантин необходимо отбыть в Китае тем атлетам, кто является антиваксером или не прошел полный курс любой одобренной ВОЗ вакциной. От прививки освобождены лишь несовершеннолетние конкурсанты.

30-процентную заполняемость трибун, возможно, разрешат на отдельных стадионах. Но иностранных болельщиков в любом случае на соревнования не допустят.

200 медицинских работников будут почти круглосуточно дежурить в клиниках с 18 отделениями, находящихся в каждой олимпийской деревне.

678 блюд (в том числе вегетарианские, халяльные, кошерные и китайские) вошли в рацион «зимников». Однако в еде не будет перца и лаврового листа — по мнению местных докторов, эти специи могут привести к ложноположительным допинг-пробам.

5100 рублей — суточные членов российской делегации, чьи аккредитации не позволяют питаться в олимпийской деревне.

100 000 кондомов раздадут всем участникам Игр-2022 в качестве сувениров.

Участники

Планируется, что в Пекине-2022 выступят 3000 спортсменов из 95 стран, которым ежедневно придется сдавать ПЦР-тесты, вести отчет в специальном приложении и носить защитные маски, которые дозволяется снимать только на церемониях награждения.

Австрийская сноубордистка Клаудия Риглер и словенский биатлонист Клемен Бауэр пропустят Игры из-за добровольного отказа вакцинироваться. «Я доверяю своей иммунной системе и не готов внедрять в организм непроверенную субстанцию даже ради Олимпиады», — объяснил свою позицию стреляющий лыжник.

Австрийская сноубордистка Клаудия Риглер. Фото: EPA

Самая внушительная сборная уже в 15-й раз подряд — у США: 223 богатыря. Канада направит на «фронт» 211 полпредов, Швейцария — 168, Германия — 148, а хозяева выставят 211 бойцов. В топ-20 вошли Украина (делегирует в Китай 45 физкультурников), Казахстан (34) и Белоруссия (28).

1 гвардеец представит Киргизию на Играх — горнолыжник Максим Гордеев.

Российский десант — второй по численности — 212 «охотников» (103 женщины, 109 мужчин).

Это на 44 больше, чем было в Пхенчхане-2018. А всего в нашей делегации 461 человек (врачи, тренеры и иные специалисты).

Самое большое представительство у россиян, если не считать хоккеистов (25 игроков в мужской команде и 23 — в женской), — во фристайле: 23 атлета. Меньше всего — в лыжном двоеборье (три счастливчика).

Из-за антидопинговых санкций русская «банда», как и в Токио-2020, фигурирует в полунейтральном статусе и обозначается в документах аббревиатурой ROC (это сокращение от англоязычного названия Олимпийского комитета России, но расшифровывать его нельзя). Вместо триколора на церемониях награждения будет развеваться белое полотнище с символом ОКР без надписей, а в качестве гимна прозвучит фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.

Талисманами Игр-2022 стали панда Бин Дуньдунь в ледяном костюме-скафандре и малютка-фонарик Сюэ Жунжун (на Паралимпиаде).

Что нового

Для всех «зимних» участников создадут так называемый пузырь, а все объекты поделят на круги: внутренний — для атлетов и персонала, внешний — для всех остальных приближенных. Передавать вещи и другие предметы разрешается через двусторонние камеры хранения или с помощью роботов-доставщиков.

При положительном тесте на наличие вируса спортсмена изолируют, а все его контакты проверят. Выйти из защитного бокса позволят через 10 дней, если три последующих проверки подряд дадут отрицательный результат.

Минимальный результат атлета или команды будет защищен с учетом этапа соревнований, на котором они не смогли продолжить выступление. Там, где это возможно, место спортсмена или команды, не способных по ковидным причинам участвовать в программе Игр, будет занято следующим, наиболее подходящим атлетом или командой. Это позволит не останавливать состязания и завершить борьбу за медали.

На хоккейном турнире могут вручить два комплекта золотых и бронзовых наград. Такой сценарий запланирован на случай, если два финалиста и два участника матча за 3-е место не наберут необходимое количество игроков в заявке — 15 полевых и два голкипера.

В отличие от Токио-2020, кровати в олимпийской деревне сделаны не из картона, и их можно регулировать по высоте, наклону и длине. А обогреватели и кондиционеры в комнатах управляются посредством смартфона.

На всех объектах будут трудиться роботы, распознающие людей без масок, а также головастые «умные машинки», которые умеют мыть полы, распылять дезинфицирующий спрей и варить кофе.

Робот-бармен в Главном медиацентре в Пекине, 3 февраля 2022 года. Фото: Carl Court / Getty Images

МОК включил в программу 7 дисциплин: женские одиночные соревнования по бобслею (монобоб), мужские и женские состязания по фристайлу в разделе биг-эйр, микст-эстафета в шорт-треке, смешанные командные баталии по фристайлу в акробатике, прыжках с трамплина и сноуборд-кроссе.

Саудовская Аравия дебютирует на Белых Играх: за честь страны поборется горнолыжник Салман аль-Хувайш или его напарник Файек Абди.

Впервые в истории всем призерам собираются дарить не живые цветы, а связанные вручную вечные кашемировые букеты в «соответствии с духом разумности потребления».

Любопытные детали и личности

Норвежским спортсменам и членам персонала рекомендовано очистить память своих смартфонов и компьютеров перед поездкой в Поднебесную из-за возможных рисков утечки конфиденциальных данных. А по возвращении из Пекина их устройства пройдут дополнительную «обработку».

Олимпийские комитеты Нидерландов и Великобритании призвали своих атлетов отказаться от использования телефонов и ноутбуков на Играх, так как «Китай способен осуществлять слежку за электронными устройствами во время соревнований». По информации издания Volkskrant, всем голландским участникам выдадут новые смартфоны, которые будут уничтожены по окончании снежного фестиваля.

Минспорт Украины настоятельно посоветовал желто-синим олимпийцам не давать интервью на русском языке и не фотографироваться с российскими коллегами на Играх-2022.

Скелетонист Натан Кремптон станет первым представителем сборной Американского Самоа на Белой ярмарке за 28 лет.

Российский хоккеист и обладатель Кубка Гагарина-2016 Денис Осипов сыграет за сборную Китая.

Олимпийская чемпионка-2014 в сноуборде Патриция Крамер — единственная спортсменка, согласившаяся на условия организаторов и прошедшая 21-дневный карантин для невакцинированных жителей в гостинице Пекина.

Для легендарной немецкой конькобежки Клаудии Пехштайн ОИ-2022 будут восьмыми (!) в карьере. 22 февраля обладательнице 5 золотых медалей исполнится 50 лет.

Американский фигурист Тимоти ЛеДюк, выступающий в паре с Эшли Кейн-Гриббл, станет первым небинарным атлетом (он не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу. — А. У.) в истории зимних Игр.

Медальные виды

В Пекине-2022 разыграют 109 комплектов медалей (на семь больше, чем в Пхенчхане-2018, и на 11 больше, чем в Сочи-2014) в 15 видах.

Китайские награды получили название «Тонг Ксинь», что означает «вместе как единое целое». Дизайн основан на древних нефритовых подвесках с концентрическими кругами.

Дизайн медалей Олимпийских игр в Пекине. Фото: olympics.com

Явными фаворитами, которые должны завоевать в Поднебесной кругляши высшей пробы, по мнению «Новой», являются: норвежский лыжник Йоханнес Клебо и биатлонист Йоханнес Бё, норвежская лыжница Тереза Йохауг и голландский конькобежец Свен Крамер, немецкая скелетонистка Тина Херманн и японская прыгунья с трамплина Сара Таканаси, а также американская горнолыжница Микаэла Шиффрин.

Порядка десяти медальных сессий стартуют без участия России. Наши спортсмены не попали в командные соревнования двоеборцев и в дабл-микст в керлинге, а также не прошли отбор в мужском и женском хафпайпе в сноуборде, в слоупстайле и биг-эйре — в женском сноуборде и мужском фристайле.

Аналитики агентства Gracenote спрогнозировали результаты ОИ-2022. Их шестерка лучших выглядит так: Норвегия — 41 (25-7-9), Германия — 31 (12-12-7), США — 24 (11-6-7), Швейцария — 19 (9-4-6), Голландия — 21 (7-9-5), РФ — 34 (6-13-15).

Глава ОКР Станислав Поздняков, говоря о «блестящем» плане, пояснил следующее: «Мы готовы бороться за место в тройке и 30 медалей».

Поощрения для российских лауреатов Пекина-2022 по сравнению с Токио-2020 не изменились: 4 млн рублей (51 тысяча долларов) — за золото, 2,5 млн — за серебро, 1,7 млн — за бронзу. Самыми же щедрыми оказались Казахстан (250 000 «зеленых» за золото), Италия (166 000), Белоруссия (150 000), Украина (150 000). Канадцы оценили олимпийский успех в 16 000 долларов, немцы — в 22 000, в американцы — в 37 500. Страна-хозяйка суммы призовых держит в секрете.

Фото: EPA-EFE

Оптимистический прогноз «Новой» на выступления сборной РоссииБиатлон

Главные претенденты: Кристина Резцова, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, мужская эстафета

Прогноз: 0 золото, 1 серебро, 2 бронза

Бобслей

Главные претенденты: Надежда Сергеева, Ростислав Гайтюкевич

Прогноз: 0 золото, 0 серебро, 1 бронза

Горные лыжи

Главные претенденты: нет

Прогноз: 0 золото, 0 серебро, 0 бронза

Лыжное двоеборье

Главные претенденты: нет

Прогноз: 0 золото, 0 серебро, 0 бронза

Керлинг

Главные претенденты: женская сборная

Прогноз: бронза

Конькобежный спорт

Главные претенденты: Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Павел Кулижников, командная гонка (мужчины)

Прогноз: 1 золото, 1 серебро, 2 бронза

Прыжки с трамплина

Главные претенденты: нет

Прогноз: 0 золото, 0 серебро, 0 бронза

Санный спорт

Главные претенденты: Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Роман Репилов

Прогноз: 1 золото, 1 серебро, 1 бронза

Скелетон

Главные претенденты: Елена Никитина, Александр Третьяков

Прогноз: 0 золото, 1 серебро, 1 бронза

Сноуборд

Главные претенденты: Софья Надыршина, Дмитрий Логинов, Виктор Уайлд

Прогноз: 1 золото, 1 серебро, 1 бронза

Фигурное катание

Главные претенденты: Камила Валиева, Анна Щербакова, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов (парное катание), Виктория Синицина / Никита Кацалапов (танцы), сборная команда

Прогноз: 3 золото, 2 серебро, 1 бронза

Фристайл

Главные претенденты: Анастасия Таталина, Максим Буров

Прогноз: 0 золото, 0 серебро, 1 бронза

Хоккей

Главные претенденты: мужская сборная

Прогноз: серебро

Шорт-трек

Главные претенденты: Софья Просвирнова, Семен Елистратов

Прогноз: 1 золото, 1 серебро, 1 бронза

Итого: 8 золотых, 10 серебряных, 14 бронзовых медалей.

Напомним, что в Пхенчхане-2018 российская сборная взяла 17 медалей (2-6-9).

Андрей Успенский, корреспондент

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