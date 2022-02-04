Бренд Victoria’s Secret представила темнокожая модель-трансгендер
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Темнокожая модель-трансгендер Эмира Диспейн впервые стала лицом бренда нижнего белья Victoria’s Secret, об этом сама модель сообщила у себя в блоге.
Модели 25 лет, девушка опубликовала фото в красном корсетном боди бренда. Диспейн заявила, что с детства мечтала стать частью бренда Victoria’s Secret.
«Это большая честь для меня», – написала она в Instagram.
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Напомним, в июне 2021 года сообщалось, что компания женского белья Victoria’s Secret решила изменить бренд: вместо моделей, которые дефилировали с ангельскими крыльями, на подиум выйдут семь женщин, известных своими достижениями.
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