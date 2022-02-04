 

Бренд Victoria’s Secret представила темнокожая модель-трансгендер

04.02.2022, 5:59, Новости дня
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Темнокожая модель-трансгендер Эмира Диспейн впервые стала лицом бренда нижнего белья Victoria’s Secret, об этом сама модель сообщила у себя в блоге.

Модели 25 лет, девушка опубликовала фото в красном корсетном боди бренда. Диспейн заявила, что с детства мечтала стать частью бренда Victoria’s Secret.

«Это большая честь для меня», – написала она в Instagram.

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Публикация от XOXO EMIRA (@xoxoemira)

 

Напомним, в июне 2021 года сообщалось, что компания женского белья Victoria’s Secret решила изменить бренд: вместо моделей, которые дефилировали с ангельскими крыльями, на подиум выйдут семь женщин, известных своими достижениями.



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