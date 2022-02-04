Блогеры оценили обращение Эрдогана к караулу со словами «Слава Украине»

В Сети опубликовали видеозапись с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, поприветствовавшим почетный караул на Украине словами «Слава Украине», в российской медиасфере восприняли такое приветствие негативно.

«Вот такой у нас «ситуативный союзник», – отреагировал телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

«Турецкое «Слава Украине» – Эрдоган опять за свое», – написала телеведущая Ольга Скабеева в своем канале.

Напомним, в четверг в Киеве стартовали переговоры между президентами Украины Владимиром Зеленским и Турции Таийпом Эрдоганом.

Встреча проходит в Мариинском дворце, Эрдоган прибыл вместе с женой Эмине за три минуты до запланированного времени. Его, согласно протоколу, встретили Зеленский с женой Еленой, передает ТАСС.

Турецкие гости, не дожидаясь Зеленского зашли внутрь дворца, через некоторое время все четверо вышли на крыльцо дворца, и началась официальная церемония. Эрдоган поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине».

Напомним, в среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина и Турция подпишут 12 межгосударственных соглашений, они «выведут на новый уровень сотрудничество двух стран как в вопросах экономики, так и в сфере высоких технологий».