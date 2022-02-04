 

Блогеры оценили обращение Эрдогана к караулу со словами «Слава Украине»

04.02.2022, 5:59, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сети опубликовали видеозапись с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, поприветствовавшим почетный караул на Украине словами «Слава Украине», в российской медиасфере восприняли такое приветствие негативно.

«Вот такой у нас «ситуативный союзник», – отреагировал телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

«Турецкое «Слава Украине» – Эрдоган опять за свое», – написала телеведущая Ольга Скабеева в своем канале.

Напомним, в четверг в Киеве стартовали переговоры между президентами Украины Владимиром Зеленским и Турции Таийпом Эрдоганом.

Встреча проходит в Мариинском дворце, Эрдоган прибыл вместе с женой Эмине за три минуты до запланированного времени. Его, согласно протоколу, встретили Зеленский с женой Еленой, передает ТАСС.

Турецкие гости, не дожидаясь Зеленского зашли внутрь дворца, через некоторое время все четверо вышли на крыльцо дворца, и началась официальная церемония. Эрдоган поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине».

Напомним, в среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина и Турция подпишут 12 межгосударственных соглашений, они «выведут на новый уровень сотрудничество двух стран как в вопросах экономики, так и в сфере высоких технологий».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Наливайченко: Украина должна требовать немедленной остановки Белорусской АЭС, а не покупать у нее электроэнергию

02.06 / В Украине за сутки подтвердили 2 тыс. случаев COVID-19, выздоровевших в четыре раза больше

12.01 / Из-за беспорядков в Вашингтоне крупный бизнес оставил политиков без пожертвований

12.02 / Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео

06.01 / В КНДР объявили об успешном запуске гиперзвуковой ракеты

09.09 / “Чудо маленькое”, “Очень трогательно”. Видео двухлетней дочери Орбакайте умилило сеть

27.01 / Запрет на полеты в районе “дворца Путина” ФСБ мотивировала “возросшей разведывательной активностью” соседних стран

31.03 / Словацкий кризис из-за “Спутника V”. Президент приняла отставку премьер-министра

20.12 / США обвинили в провоцировании третьей мировой войны

22.10 / Javelin, боеприпасы, аптечки. В Украину доставили третью партию военной помощи США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика