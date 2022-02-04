 

Зеленский высказался о месте переговоров с Россией: Не имеет значения

04.02.2022, 5:48, Разное
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На мероприятии украинский лидер поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за посредничество в переговорах между Украиной и Россией, а также среди прочего коснулся вопроса о месте возможной встречи двух делегаций.

“Не имеет значения место,” – заявил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул: гораздо важнее искреннее желание и готовность обеих сторон урегулировать разногласия, чем само место. Слова украинского лидера приводит издание “РБК-Украина”.

Важно отметить, что на прошлой неделе глава российского МИДа Сергей Лавров предложил главе Украины приехать в Россию для обсуждения урегулирования отношений двух государств. Российская сторона предложила организовать встречу в Москве, Санкт-Петербурге или Сочи. Тогда предложение министра вызвало у Зеленского недоумение.

Украинский лидер даже иронично предположил, что его приглашают в Сочи для катания на лыжах, и в ответ предложил свой вариант – украинскую Одессу. Отмечалось, что Владимир Зеленский мог неправильно понять главу российского МИДа. В любом случае теперь президент Незалежной, судя по всему, пересмотрел свою позицию по данному вопросу.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Владимир Зеленский и Борис Джонсон пригрозили Владимиру Путину серьезными последствиями из-за Украины.



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