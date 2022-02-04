Мнение: Накануне переговоров РФ и Китая

Накануне переговоров Китая и РФ по стратегическому сотрудничеству. Встреча глав МИД КНР и РФ.

Как ожидается, в ближайшее время будет объявлено об укреплении связей между государствами, возможно даже на уровне не так давно заключенного 25-летнего соглашения о партнерстве между Китаем и Ираном.

Фактически, тот курс, который США проводят в отношении Китая и РФ подталкивают стороны друг к другу. Голоса той части истеблишмента, которая считает, что США не потянут сразу 2 Холодной войны, находятся в меньшинстве, поэтому сценарий – договориться с Россией против Китая, так и не был реализован. По факту, Вашингтон делает все, чтобы закрыть эту возможность.

И еще.

Апрельские события положили начало бурному водовороту, в котором мы живем по сей день. Какой сценарий хотели увидеть люди Байдена ? Любая попытка ответа должна учитывать тот кардинальный факт, что никого в официальном Вашингтоне особо не заботило, что это означает для стабильности Украины или благосостояния украинского народа. Их взгляды были прикованы к России . Их цель состояла в том, чтобы создать причину для введения сокрушительного груза экономических санкций, которые положат конец предполагаемым амбициям Путина в Европе и за ее пределами. По крайней мере, это позволило бы Западу направить все свои силы на борьбу с Китаем. В идеале Москва превратилась бы в нищую копию податливой ельцинской модели или в безобидного неолиберального сатрапа.Все, что Соединенные Штаты сделали в отношении Украины за последний год, было продиктовано этой всеобъемлющей целью.

Они приступили к созданию сценария, который позволил бы им достичь этой цели. Ключевым моментом будет какое-то российское противодействие украинской провокации неопределенного масштаба, которая может послужить поводом для драконовских санкций и добиться полного сотрудничества со стороны ее союзников. Неожиданно решительный и неуступчивый ответ Москвы нарушил план, но не изменил курса, которого придерживался Вашингтон.

Люди Байдена сделали все возможное, чтобы убедить континентальных европейцев в том, что они должны подписать пакет жестких экономических санкций, которые сработают почти автоматически, если русские сделают что-то вопиющее. Они предполагали, что Вашингтон вынесет решение как реакцию вопиющее действие.

Германия, Франция и Италия, среди прочего , отказались согласиться с этой растянутой во времени стратегией. Они не доверяют Вашингтону, не хотят конфронтации с Путиным и боятся разрушительного воздействия санкций на свои страны (с очевидными внутриполитическими последствиями). Особенно раздражало нежелание Германии послушно выстроиться позади Вашингтона.

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Чтобы убедить Германию, Францию ​​и их союзников-единомышленников, Байден, Блинкен и другие в октябре начали разжигать военную лихорадку мрачными предсказаниями о «неизбежном» российском вторжении. Они наколдовали «молниеносный удар», т. е. своего рода «холодный старт» прямо к Ла-Маншу, который волновал планировщиков НАТО еще во времена холодной войны. Плохие метафоры никогда не умирают, они просто ждут следующего параноидального эпизода.

(с) Майкл Бреннер

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