 

Мнение: Накануне переговоров РФ и Китая

04.02.2022, 5:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Накануне переговоров Китая и РФ по стратегическому сотрудничеству. Встреча глав МИД КНР и РФ.
Как ожидается, в ближайшее время будет объявлено об укреплении связей между государствами, возможно даже на уровне не так давно заключенного 25-летнего соглашения о партнерстве между Китаем и Ираном.
Фактически, тот курс, который США проводят в отношении Китая и РФ подталкивают стороны друг к другу. Голоса той части истеблишмента, которая считает, что США не потянут сразу 2 Холодной войны, находятся в меньшинстве, поэтому сценарий – договориться с Россией против Китая, так и не был реализован. По факту, Вашингтон делает все, чтобы закрыть эту возможность.

И еще.

Апрельские события положили начало бурному водовороту, в котором мы живем по сей день. Какой сценарий хотели увидеть люди Байдена ? Любая попытка ответа должна учитывать тот кардинальный факт, что никого в официальном Вашингтоне особо не заботило, что это означает для стабильности Украины или благосостояния украинского народа. Их взгляды были прикованы к России . Их цель состояла в том, чтобы создать причину для введения сокрушительного груза экономических санкций, которые положат конец предполагаемым амбициям Путина в Европе и за ее пределами. По крайней мере, это позволило бы Западу направить все свои силы на борьбу с Китаем. В идеале Москва превратилась бы в нищую копию податливой ельцинской модели или в безобидного неолиберального сатрапа.Все, что Соединенные Штаты сделали в отношении Украины за последний год, было продиктовано этой всеобъемлющей целью.

Они приступили к созданию сценария, который позволил бы им достичь этой цели. Ключевым моментом будет какое-то российское противодействие украинской провокации неопределенного масштаба, которая может послужить поводом для драконовских санкций и добиться полного сотрудничества со стороны ее союзников. Неожиданно решительный и неуступчивый ответ Москвы нарушил план, но не изменил курса, которого придерживался Вашингтон.

Люди Байдена сделали все возможное, чтобы убедить континентальных европейцев в том, что они должны подписать пакет жестких экономических санкций, которые сработают почти автоматически, если русские сделают что-то вопиющее. Они предполагали, что Вашингтон вынесет решение как реакцию вопиющее действие.

Германия, Франция и Италия, среди прочего , отказались согласиться с этой растянутой во времени стратегией. Они не доверяют Вашингтону, не хотят конфронтации с Путиным и боятся разрушительного воздействия санкций на свои страны (с очевидными внутриполитическими последствиями). Особенно раздражало нежелание Германии послушно выстроиться позади Вашингтона.

Чтобы убедить Германию, Францию ​​и их союзников-единомышленников, Байден, Блинкен и другие в октябре начали разжигать военную лихорадку мрачными предсказаниями о «неизбежном» российском вторжении. Они наколдовали «молниеносный удар», т. е. своего рода «холодный старт» прямо к Ла-Маншу, который волновал планировщиков НАТО еще во времена холодной войны. Плохие метафоры никогда не умирают, они просто ждут следующего параноидального эпизода.

(с) Майкл Бреннер

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / Некоторые ученые утверждают: Стоунхендж построили не люди

17.06 / Ученые открыли 2 типа нервных клеток, борющихся с ожирением и диабетом

30.08 / Зачесанный пучок и с «мокрым» эффектом: как носили такие прически в 1990-х, и как они выглядят сейчас

27.08 / К брюкам обязательно нужен ремень: мифы о подборе аксессуаров

23.09 / Ягода да гробы

05.09 / Онколог назвала требующие срочного обращения к врачу симптомы

19.01 / Казус Илларионова или Почему его выгнали из института Катона

13.11 / Мнение: О следующем после Путина: карты раскрываются

27.03 / Украина готовит нападение на Донбасс: эксперт Юрий Швыткин

02.07 / Страна, остриженная «под ноль»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика