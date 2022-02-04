 

Китай и РФ выразили готовность противостоять политизации спорта

04.02.2022, 5:15, Новости дня
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Власти Китая и РФ выступили за противостояние политизации спорта, говорится в опубликованном на сайте МИД КНР документе по итогам встречи в Пекине главы МИД Китая Ван И и главы российского МИД Сергея Лаврова.

«Обе стороны единогласно согласились развивать олимпийский дух, вместе противостоять политизации спорта, вместе поддерживать успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пекине», – передает ТАСС со ссылкой на документ.

Также политики обсудили ситуацию на Украине и в Афганистане. Стороны согласовали свои позиции по ряду международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес. Помимо Украины и Афганистана, Ван И и Сергей Лавров обменялись мнениями по поводу Корейского полуострова и сотрудничества в рамках БРИКС.

Отмечается, что по итогам переговоров стороны подписали документ о сотрудничестве между министерствами иностранных дел двух стран.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что его взгляды на решение мировых проблем во многом совпадают со взглядами китайского лидера Си Цзиньпина.



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