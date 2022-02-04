 

Минздрав рассказал об опасности низкой физической активности

04.02.2022, 5:15, Новости дня
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Физическая активность может предотвратить развитие ряда тяжелых сердечных заболеваний, в том числе рака и ишемической болезни сердца, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

«Сегодня мы имеем конкретные подтверждения того, что физическая активность является чрезвычайно важной не только для поддержания здоровья, но и для профилактики целого ряда тяжелых заболеваний», – сказал Салагай на круглом столе «Российский спорт: развитие нации и интересы страны», передает РИА «Новости».

По его словам, в мире около 6% смертей связаны с низкой физической активностью, до 25% случаев рака молочной железы частично также связаны с физической инертностью. Подобные цифры можно привести и по раку кишечника, по диабету и ишемической болезни сердца.

Отмечается, что в РФ все-таки выросло число граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Так, в 2015 году их было около 31%, а в 2020 году уже более 45%, добавил Салагай.



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