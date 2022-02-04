Зеленский и Эрдоган договорились о расширении производства «Байрактаров» на Украине

Украинская и турецкая стороны договорились о расширении производства беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» на Украине, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Подписано соглашение, которое существенно расширит производство беспилотных летальных аппаратов компании «Байрактар» в Украине. Это новые технологии, это новые рабочие места, увеличение обороноспособности Украины», – цитирует Зеленского РИА «Новости».

Ранее в Турции заявили, что Украина выразила намерение закупить у Турции новые беспилотные летательные аппараты.

Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».