 

Зеленский и Эрдоган договорились о расширении производства «Байрактаров» на Украине

04.02.2022, 5:05, Новости дня
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Украинская и турецкая стороны договорились о расширении производства беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» на Украине, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Подписано соглашение, которое существенно расширит производство беспилотных летальных аппаратов компании «Байрактар» в Украине. Это новые технологии, это новые рабочие места, увеличение обороноспособности Украины», – цитирует Зеленского РИА «Новости».

Ранее в Турции заявили, что Украина выразила намерение закупить у Турции новые беспилотные летательные аппараты.

Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».



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