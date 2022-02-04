Байден объявил о ликвидации главаря ИГ

Американские военные уничтожили руководителя террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии, сообщил президент США Джо Байден.

«Минувшей ночью по моему приказанию Вооруженные силы США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии с целью защиты американцев и наших союзников, а также укрепления безопасности в мире», – цитирует ТАССзаявление Байдена, распространенное Белым домом.

Байден заявил, что в ходе операции был ликвидирован главарь ИГ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Все американские военные благополучно вернулись с операции.

В американской администрации пояснили, что главарь организации во время операции привел в действие взрывное устройство и сам погиб в этот момент. Также погибли его жена и дети.

При этом с места вывезли живыми восьмерых детей.

Также во время операции произошли технические неполадки с одним из вертолетов, он был уничтожен, поскольку не было смысла «доставлять его к следующему месту или возвращать».

«Это не имело отношения к каким-либо враждебным действиям. Это техническая неполадка, которая появилась на ранней стадии [операции]», – добавили в администрации.

При проведении операции, которая проходила рядом с границей Турции, были убиты не менее 13 человек, сообщило агентство Associated Press.

По этим данным, американские военные прибыли на вертолетах, операция длилась порядка двух часов.

По данным Reuters, во время операции из-за сработавшего взрывного устройства боевиков погибли мирные люди.

По данным CNN, главарь ИГ руководил зарубежными отделениями террористической организации, включая отделение в Афганистане. Он также несет ответственность за гибель нескольких морских пехотинцев США.

Сам аль-Курейши жил на третьем этаже дома вместе со своей семьей, он лишь изредка появлялся на публике, сказал канал. Семьи, не связанные с террористами, жили на первом этаже. Вероятно, они не знали, что над ними проживал лидер ИГ.