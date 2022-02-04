Москва указала на необходимость решения множества вопросов с Берлином

Россия и Германия в ходе визита нового канцлера ФРГ Олафа Шольца рассмотрят много вопросов двусторонней повестки, сообщил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу CNN.

«У нас есть много двусторонних вопросов, которые надо решать. Это будет первый визит [в Россию] нового канцлера ФРГ. Будет много вопросов. ФРГ – главный партнер РФ в Европе. Между нашими странами прочно установленные экономические отношения», – приводит слова Чижова ТАСС.

«В политическом плане ФРГ является активным участником многих международных форматов, включая нормандский формат по Украине», – отметил постпред РФ.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что «в ближайшее время» встретится в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным немецкого издания Suddeutsche Zeitung, канцлер Германии совершит визит в Россию 15 февраля.

В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры по гарантиям безопасности с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем не ведутся, при этом эта тема постоянно затрагивается в ходе контактов.

Германский политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что визит Олафа Шольца поможет переломить сложившуюся напряженную ситуацию в мире. По его мнению, у Шольца есть шанс разрешить кризис в отношениях РФ и Запада.