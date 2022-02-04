Мнение: Рост оборонных расходов в Европе. 2014-2021
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Рост оборонных расходов в Европе в период с 2014 по 2021-й года.
Разумеется, оборонные компании получающие сверхприбыли от раскрутки новой Холодной войны, совсем не заинтересованы в ее остановке, скорее наоборот – необходима дальнейшая управляемая эскалация и системная институциализация угрозы войны в Европе, которую всеми силами раздувают США.
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Источник: Colonel Cassad
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