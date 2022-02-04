 

Президент Италии в инаугурационной речи: Мы не должны мириться с тем, что без всякого повода снова поднимается ветер войны над континентом

04.02.2022, 4:34, Новости дня
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“В своем выступлении глава итальянского государства сказал также слова в поддержку Украины”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.italy/posts/4744631185612458

В тексте речи Маттареллы, который опубликовала его пресс-служба, Украина прямо не упоминается. 

“Мы не должны мириться с тем, что без всякого повода, вроде противостояния между разными экономическими и политическими системами, снова поднимается ветер войны над континентом, пережившим такие трагедии, как Первая и Вторая мировые войны. Мы должны призвать наших друзей и союзников, чтобы демонстрация силы уступила место взаимопониманию и чтобы ни один народ не боялся агрессии со стороны своего соседа”, – сказал он.

Также, по словам политика, народы Европейского союза “должны осознавать, что они играют роль в поддержке процессов стабилизации и мира в истерзанном средиземноморском и ближневосточном ландшафте”.

“От вызовов истории и связанной с ними ответственности никуда не деться”, – добавил он.

Коллегия выборщиков Италии избрала на второй президентский срок Маттареллу 29 января.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 

США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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