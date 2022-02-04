Харьковчанка выкрала пенсионерку и готовила ее квартиру к продаже – полиция

Правоохранители рассказали, что в конце января к ним обратились граждане, которые сообщили, что неизвестные пытаются завладеть трехкомнатной квартирой их родственницы.

“Полицейские установили, что 53-летняя злоумышленница вошла в доверие к пожилой женщине, чтобы реализовать криминальную схему собственного обогащения. Пользуясь одиночеством пенсионерки и тем, что она почти не поддерживает связи с семьей, под предлогом ухода злоумышленница вывезла потерпевшую из квартиры в другое место и начала готовить документы на продажу чужой недвижимости”, – отметили в релизе.

Полицейские 2 февраля установили личность злоумышленницы и место, где она удерживала пенсионерку.

53-летнюю женщину задержали, ей планируют сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

—