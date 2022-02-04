Tesla решила отозвать более 817 тыс. электромобилей из-за проблемы с ремнем безопасности

Компания Tesla отзовет более 817 тыс. своих электромобилей из-за ошибки при звуковом сигнале, который оповещает о непристегнутом ремне безопасности.

Отзыву подлежат модели Model S и Model X выпуска 2021-2022 годов, Model 3 2017-2022 годов и Model Y 2020-2022 годов.

Как выяснилось, сигнал может отсутствовать, когда электромобиль находится в заведенном состоянии. Компания намерена исправить ситуацию, выпустив программное обновление, передает ТАСС со ссылкой на национальное управление дорожной безопасности США (NHTSA).

Ранее сообщалось, что Tesla отзовет около 54 тыс. своих электромобилей из-за проблемы в программном обеспечении, отвечающем за систему Full Self-Driving: проблема в ПО не всегда гарантирует полную остановку электрокара на всех перекрестках, оборудованных соответствующими знаками.

До этого в Калифорнии предъявили обвинения водителю автомобиля Tesla, чей автопилот стал причиной смертельной аварии, что стало первым подобным случаем.

В апреле 2021 года сообщалось, что глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял более 5 млрд долларов после снижения цены акций Tesla на фоне новостей о ДТП с участием электромобиля: тогда в Техасе два человека погибли после того, как Tesla врезалась в дерево.