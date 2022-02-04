В Китае оценили предстоящий визит Путина на открытие Олимпиады

Ожидаемый визит президента РФ Владимира Путина в Китай на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине отражает уровень дружбы между лидерами двух стран, сообщил глава МИД КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам Ван И, ожидается, что в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин и Путин проведут первую за последние два года очную встречу и наметят планы по развитию российско-китайских отношений в постпандемийную эпоху.

«Это демонстрирует высокую степень взаимного доверия и дружеских отношений между двумя главами государств», – приводит ТАСС сообщение МИД КНР.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин отправится на Олимпийские зимние игры в Пекин вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом.

Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху.