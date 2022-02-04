 

В Китае оценили предстоящий визит Путина на открытие Олимпиады

04.02.2022, 4:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ожидаемый визит президента РФ Владимира Путина в Китай на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине отражает уровень дружбы между лидерами двух стран, сообщил глава МИД КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам Ван И, ожидается, что в пятницу  председатель КНР Си Цзиньпин и Путин проведут первую за последние два года очную встречу и наметят планы по развитию российско-китайских отношений в постпандемийную эпоху.

«Это демонстрирует высокую степень взаимного доверия и дружеских отношений между двумя главами государств», – приводит ТАСС сообщение МИД КНР.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин отправится на Олимпийские зимние игры в Пекин вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом.

Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Лидер республиканцев США призывает Байдена поставлять Украине оружие без ограничений

12.11 / Independent – учёные объявили находящийся рядом с Землёй астероид «осколком Луны»

13.05 / Калифорния собирается потратить $12 млрд на преодоление кризиса с бездомными

14.10 / Минобороны Украины выделило почти 4 млрд грн на выплаты военным

01.07 / Бывшего прокурора Москвы Сергея Куденеева выселили из служебной квартиры

22.01 / “От Киева до Закарпатья”. Нардеп Тищенко в поздравлении с Днем соборности упомянул только часть Украины

06.12 / Маневры трубоукладчиков «Северного потока – 2» получили объяснение

16.03 / France 24 – Пекин накрыла сильнейшая песчаная буря

19.04 / Наркоманка напала с ножом на девятилетнего сына в Петербурге

22.01 / Врач рассказала об опасности перепадов атмосферного давления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика