 

Стоимость барреля нефти Urals впервые за семь лет превысила 93 доллара

04.02.2022, 4:22, Новости дня
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Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе на торгах 3 февраля впервые с октября 2014 года превысила 93 доллара за баррель, сообщили в международном ценовом агентстве Argus. Цена на сорт Urals растет вслед за эталоном Brent, баррель которой впервые за семь лет пробил отметку 91 доллар.

Urals преодолела семилетние максимумы в середине февраля, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) Urals поднялась выше 86 долларов за баррель. В четверг, 3 февраля, ее стоимость в этом регионе составила уже 93,19 доллара за баррель. На северо-западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость Urals на закрытии достигла 90,46 доллара за баррель, передает ТАСС.

При этом Urals все еще торгуется с дисконтом к североморскому датированному сорту, индекс которого рассчитывает Argus. Так, 3 февраля дисконт Urals в регионе Средиземноморья составил 0,4 доллара за баррель, на северо-западе Европы – 3,13 доллара за баррель.

Североморский датированный сорт – это индекс, рассчитываемый агентством Argus на основе цен пяти сортов нефти, добываемых в Северном море, – Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll.

В федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2022 год установлена на уровне 44,2 доллара за баррель. В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже базовой цены, Минфин в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту.

Накануне баррель нефти Brent на открытии торгов подешевел до 89,25 доллара. В прошлую пятницу стоимость барреля Brent на лондонской бирже ICE превысила 90 долларов.



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