Мнение: Самое страшное

Если вакцинированные не умирают



Ваксер и антиваксерша. Прощальный поцелуй без масок

По всему миру шагает омикрон, очевидно плюя на все вакцины любого происхождения, как и на количество «уколов»: будь у тебя хоть Пфайзер, хоть Модерна, хоть Спутник, хоть какой-нибудь Китаевак – заражения, как показывает статистика, не избежать. Более того – в ряде стран, причем особенно в тех, которые считались «полностью защищенными» из-за крайне высокой проколки всего населения, одновременно с заражениями начала расти и смертность, причем бешеными темпами. Например, в Израиле, который начал ожесточенно колоться едва ли не раньше всех в мире, и с тех пор не раз повторял процедуру – суточные пики смертности уже более чем ВДВОЕ превысили все пиковые значения, которые были достигнуты ранее, до всеобщего вакцинирования.

Что же происходит в мире в связи с такими изменениями? Ничего. Основная масса продолжает колоться вакцинами, а также так называемыми «бустерами». А пропагандисты вакцинации немного изменили риторику: теперь они всячески пытаются уверить публику, что, даже несмотря на общий рост ковидной смертности в большинстве стран мира, это «ничего не значит»… потому что, дескать, умирают только те, кто не вакцинировался! Вакцинированные же – не умирают! И поэтому – надо колоться всем и дальше, ибо это – спасает жизнь!

При этом данные статистики это мнение в основном не подтверждают или подтверждают частично. Правительственные статистические агентства почему-то почти синхронно точную разбивку по умершим между вакцинированными и невакцинированными или официально скрывают (как в России), или публикуют как-то очень дозированно. Так, как будто чего-то стесняются…

Что, конечно, нисколько не мешает пропагандистам вакцинации уверенно постулировать: колитесь! Колитесь все! Умирают только невакцинированные! Мы знаем! Мы точно знаем!

Уверен, что такое сейчас повторяют, как мантру, по всей планете, на всех языках и во всех возможных соцсетях. Так называемые «антиваксеры» пытаются оспаривать эти утверждения, указывая на недостаточность статистики – но их голоса тонут в общем хоре, подкрепленном, как и всегда за все время «пандемии», мощной поддержкой СМИ, «телевизора» и так называемых «экспертов». «Умирают только невакцинированные!» – несется мощный клич. Он призван укрепить всех тех, кто укололся – «да, мы правильно сделали».

Всем же тем, кто хоть что-то соображает, остается одно – молиться, чтобы это все же было НЕ ТАК. Потому что если это так – это реально КОНЕЦ, и мы все уже вступили на территорию натуральной антиутопии. Откуда уже человечеству нет возврата.

Давайте рассмотрим ситуацию на простом модельном примере – как если бы вакцинаторы были правы в своих утверждениях.

Представим некий остров, на котором живет 100 человек. Каждый год остров поражает некая инфекция. Она заражает абсолютно всех, но ранее дело было так: большинство переносило инфекцию бессимптомно, у некоторых было слабые проявления болезни, совсем небольшая часть болела тяжело, а примерно 2 человека от этой болезни умирало. Летальность вируса, переносящего данную инфекцию, была, таким образом, 2%.

Потом население решило защититься от этой болезни, и укололось так называемой «слабой вакциной». Слабой – потому что вакцина не препятствовала самому заражению, но должна была, по обещанию разработчиков, защитить заразившихся от совсем печальных последствий. В первый же год вакцинировалось 80 жителей острова, то есть – 80%. 20 решили остаться без прививки.

Год прошел, снова пришла инфекция – опять заболели все, а когда «дым рассеялся» – оказалось, что на этот раз умерло уже 4 человека. В 2 раза больше, чем раньше! Жители гневно выразили свое возмущение разработчикам «вакцины»: что вы такое нам принесли?! Вы обещали защиту, а у нас смертность выросла в 2 раза!

Но разработчики были спокойны. Они предложили проверить: а давайте посмотрим, кто, собственно, умер на этот раз от болезни? Стали проверять – и увидели, что из вакцинированных не умер никто. А те четверо, кто все-таки да – все оказались из тех, кто отказался от прививки!

«Вот видите, – сказали добрые разработчики вакцины. – Значит, наша вакцина реально спасает жизни! Давайте-ка, заплатите нам очередной транш – и мы дадим вам новые порции вакцины, потому что ею надо колоться каждый год, иначе ее эффект исчезает». И жители с радостью скинулись, чтобы купить новые бустеры – после чего стали жить-поживать да добра наживать, ведь они убедились, что вакцина реально помогает не умереть, а умирают теперь только глупые антиваксеры…

Тут, казалось бы, и сказочке конец, не правда ли? Наука победила Зло в лице глупых антиваксеров, антиваксеры сами же и пострадали из-за своей глупости, все довольны, все смеются, жители острова (кто укололся) все под надежной защитой! О чем еще говорить?

Есть пара нюансов. Посмотрим на цифры еще раз. Было 100 человек в равной степени невакцинированных, летальность вируса составляла 2%. То есть – это был хоть и неприятный, но не особо страшный вирус – не чума и не холера; шанс выжить при столкновении с ним был достаточно велик.

Потом 80% вакцинировали – и они стали, как мы видим, неуязвимы для вируса… в том смысле, что он уже не может их убить. «Зато» из 20 человек, оставшихся невакцинированными, умерло почему-то 4 человека… Постойте. Вам не кажется это странным? Ведь летальность у вируса долгие годы была на уровне 2%. Два процента от 20 «неваксеров»… это же меньше единицы! Значит, по логике, из них, скорее всего, НИКТО не должен был умереть?

Как же так? Ведь «по факту» из 20 непривитых умерло у нас целых четверо! Это какой же получается у нас коэффициент летальности? 20%…

То есть что мы видим? Мы видим, что в отношении невакцинированных летальность вируса всего за год выросла в 10 раз! С 2% до 20%. И теперь уже вирус убивает каждого пятого – и это уже серьезно. Это круче, чем «русская рулетка» (1 патрон в барабане на 6 пуль). ЗА ГОД! А ведь, если жители продолжат колоться – процесс очевидно продолжится… И очень быстро все придет к тому, что оставаться невакцинированным станет смертельно опасным. А если точнее – это будет гарантировать верную смерть. Причем убивать «антиваксера» станет буквально любой привитый – просто дохнув на него или побыв с ним в одном помещении. Ведь привитого вирус не убивает – но он остается их разносчиком. Потому что вакцина СЛАБАЯ.

Собственно, то, что я описал в этом модельном примере – это уже описанный в литературе процесс повышения вирулентности вируса, когда стадо обрабатывается «слабыми вакцинами». Да-да – это тот самый Эффект Болезни Марека, заболевания кур. Я уже описывал это в своем блоге – пересказывая статьи ВЕТЕРИНАРОВ. Тотальная вакцинация кур за 15 лет превратила неприятную, но не очень летальную «болезнь Марека» (болезнь цыплят) – в страшную инфекцию с коэффициэнтом летальности от 60 до 100%.

Но – только для невакцинированных от болезни Марека кур. Вакцинированные теперь «мареком» почти не болеют вовсе, точнее – «переносят на ногах». Объяснение ученых птицеводов тут такое – мол, слабые вакцины «воспитывают» из слаболетального штамма вирусов-убийц, которые на вакцинированном стаде просто получают возможность спокойно размножаться – так как они не убивают своего «защищенного» носителя. Но стоит такого попасть на невакцинированного цыпленка – ему конец. И конец страшный.

Когда я писал эти предостережения насчет «эффекта болезни Марека» – я тоже думал, что это все теория, что, по аналогии, лет 15 у нас еще есть. Но ЕСЛИ в самом деле пойдут подтверждения, что вирус ковида начал убивать ТОЛЬКО невакцинированных – и убивать их БОЛЬШЕ, с 10-кратно и более выросшим коэффициентом летальности – то тогда, что называется, суши весла. Мы приехали.

Дуболомы-пропагандисты мне и на это скажут – мол, ну и что, какая разница, ну, стало быть, будем и дальше колоться, кур же колят теперь тотально? Ничего страшного!

Однако, давайте представим, что у «вакцин», которые нам сейчас дружно впаривают, все же есть какие-то реально опасные и долгосрочные «побочки». Они ведь не проходили полного цикла клинических испытаний. По большому счету, ВСЕ «вакцины» даже и укороченные циклы КИ прошли весьма условно (недаром все правительства гарантируют производителям и распространителям полную безнаказанность, буде какие-то «эффекты» от их применения обнаружатся на более поздних этапах).

А эффекты могут быть разные. Например, вдруг окажется, что вакцина существенно укорачивает продолжительность жизни. Типа – 50 лет, и всё, на выход. Какая ерунда, не правда ли?! Кто может предположить такую чушь…

Или – повышение вероятности бесплодия. Или – тромбозов, инсультов, инфарктов… Все может быть – ведь испытаний толком не проводилось.

Или – «щадящий» вариант: вдруг окажется, что первый «бустер» сравнительно безопасен. И второй. И даже пятый. А начиная с шестого – начинаются какие-нибудь необратимые процессы, например, в головном мозге…

Самое страшное – что «соскочить» будет ведь уже нельзя. Если «эффект болезни Марека» в самом деле проявился, ПЕРЕСТАТЬ колоться будет означать уже практически верную смерть. Причем от своих же – вакцинированных.

Представляете, какие встанут гамлетовские дилеммы перед человечеством (которое уже ВСЁ проколото на 58%) – колоть шестой бустер или не колоть?

А перед тем, кто пока остался неуколотым? ЗНАЯ всё это – что выбрать: стать «как все» и потом с обреченностью ждать шестого бустера (после которого, допустим, начнется быстрая смерть мозга) – или не колоться, но понимать, что тогда надо будет всю оставшуюся жизнь опасаться растворенной в воздухе смертельной заразы (выдыхаемой всеми проколотыми людьми) – которая ГАРАНТИРОВАННО будет становиться все более и более убийственной с каждым годом?!

Интересный выбор? Более чем! Сколько можно будет создать актуальных книг, пьес и фильмов на такую животрепещущую тему! Любовь уколотого и непривитой (и наоборот) – оба умирают, но по-разному (один от вакцины, другой от прививки) – как они проведут оставшиеся им месяцы? Интрига! Зал рыдает, потому что все, собственно, так или иначе в таком же положении.

И поэтому – давайте с вами все, дружно будем молиться, чтобы вакцины оказались все-таки ПОЛНЫМ ФУФЛОМ. Чтобы победили раздолбайство и некомпетентность, чтобы вакцины НЕ РАБОТАЛИ вообще – и чтобы от нового штамма все-таки умирали в равной степени и привитые, и непривитые…

А если скоты из Пфайзера или Модерны все ж сделали худо-бедно работающие вакцины…

Что ж – тогда добро пожаловать в финальную Антиутопию.