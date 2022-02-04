Мнение: Визит Эрдогана в Киев

В ходе визита Эрдогана в Киев достигнута весьма примечательная договоренность — локализация производства турецких «Байрактаров» на территории Украины с установкой на них украинских двигателей. Турция при этом соблюдает свои интересы, оставляя за собой наиболее технологичные системы и авионику, однако и Украина теперь может увеличить насыщение своих вооруженных сил этим инструментом ведения современных локальных войн.

По всей видимости, для Турции крайне интересным может стать полигон, на котором будут «откатываться» технологии боевого применения не просто единичных или парных БЛА, а целых роев и волн, но для этого потребуется значительно насытить украинскую армию этим оружием. Опыт применения БЛА в конфликтах в Ливии и в Карабахе показал, что они хороши в условиях слабой противовоздушной обороны. Атаки Хмеймима прокси-структурами турецких боевиков показали, что прорыв сложной и насыщенной ПВО возможен только при массированном применении беспилотников. Поэтому если Киев все-таки решится на карабахский сценарий и попытается вернуть Донбасс силой (а этот сценарий остается весьма вероятным), то турки попытаются расширить свои эксперименты. Цель очевидна — увеличить объем продаж в зоны конфликтов, продемонстрировав свои изделия в лучшем виде.

При этом Эрдоган пользуется тем, что Белоруссия перестает быть нейтральной в конфликте между Киевом и Донбассом (а фактически с Кремлем) и предлагает перенести площадку для переговоров в Стамбул. По факту это серьезно подорвет позиции Лукашенко, который ранее предоставлял свою территорию для улаживания споров. Причем нужно понимать, что смена площадки с Минска на Стамбул позволит сторонам выработать новый текст соглашений — уже не Минских, а Стамбульских. И Эрдоган, как хозяин площадки, получит свой статус в крайне интересующем его регионе.

Правда, поставки «Байрактаров» Киеву тоже ставят под сомнение нейтралитет Турции, но Эрдоган позиционирует сделку исключительно как коммерческую, не имеющую ни малейшей политической подоплеки. Что, конечно, просто отговорки, но Кремль вполне может пойти ему навстречу в обмен на договоренности по Закавказью и Средней Азии, где позиции Кремля очень сильно подорваны.

Всё это, безусловно, интересно, но здесь нужно отметить еще один нюанс — Россия уже откровенно опустилась в статусе до региональной державы, занимаясь исключительно локальными и региональными вопросами. Теперь партнеры Кремля — такие же региональные державы, причем далеко не белые и пушистые, а амбициозные и обладающие своей собственной проектностью. У Кремля с амбициями пока все в порядке, а вот с проектностью — никак. Ноль. Зеро.

Озвучено, что Путин может во второй половине февраля посетить Турцию, там и будет решаться вопрос о смене Минского формата. Удастся ли Эрдогану протащить это важное для него решение — посмотрим. В любом случае он уже в плюсе — либо поставки «Байрактаров» на Украину, либо перевод на свою площадку Минского формата, либо то и другое вместе.

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