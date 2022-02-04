Шольц перед визитом в Россию посетит Киев

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04.02.2022, 3:50, Новости дня
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15 февраля Шольц отправится в Москву. В интервью немецкому телеканалу ZDF 2 февраля канцлер анонсировал этот визит. Он заявлял, что состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что основное внимание во время этой поездки будет уделено усилиям по предотвращению опасности нападения России на Украину.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 

США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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