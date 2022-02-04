Эрдоган: Безответственные заявления об оккупации истощают Украину

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что сценарии оккупации истощают Украину. Турецкий лидер готов организовать встречу президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.

«На этих переговорах я снова подчеркнул, что мы [Турция] с радостью готовы провести встречу лидеров [России и Украины] либо же организовать технические переговоры между сторонами. Мы готовы приложить всевозможные усилия для снижения напряженности в регионе Черного моря», – цитирует Эрдогана ТАСС.

«Некоторые безответственные заявления и опубликованные сценарии оккупации истощают Украину и украинский народ», – добавил он.

Напомним, Эрдоган в четверг находится с визитом в Киеве, он провел встречу с украинским коллегой. В ходе нее были заключены договоры о свободной торговле между странами, а также о расширении производства турецких беспилотников на Украине. Сам Эрдоган поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине».