Профессор обвинил ЕГЭ в поступлении в МГУ девятилетней студентки Тепляковой

Девятилетнюю студентку МГУ Алису Теплякову «надрессировали» на сдачу ЕГЭ, в действительности же девочка не обладает достаточными способностями для обучения в вузе, сообщил член СПЧ, профессор факультета психологии МГУ Александр Асмолов.

«Папа Алисы может говорить все, что ему угодно. Любая его информация пристрастна и аффективно заряжена. Все, что делал папа Алисы, – это дрессура ребенка, не обладающего особыми способностями, кроме способностей в области памяти», – цитирует «Лента.ру» Асмолова.

По его словам, ситуация, которая возникла с «бедной девочкой», не могла произойти, если бы выпускников школ оценивали по федеральному государственному образовательному стандарту, а не по ЕГЭ.

«У нас ключевая проблема сегодня – разрыв между ЕГЭ и государственными федеральными образовательными стандартами. Между ними – пропасть. ЕГЭ не контролирует ту базу знаний, в которую входят в том числе личностные и междисциплинарные результаты образования. Поэтому у нас возник следующий диссонанс: ЕГЭ про одно, а федеральный государственный образовательный стандарт – про другое», – подчеркнул профессор.

Ранее Александр Асмолов назвал главный секрет способностей студентки Тепляковой, которые основаны на методе работы с памятью и вниманием, разработанном ее отцом.

По словам ученого, он неоднократно призывал отца Алисы Тепляковой забрать документы дочери из вуза. По мнению психолога, нынешняя ситуация может повлечь за собой нарушения психического развития ребенка. При этом Евгений Тепляков раскритиковал это предложение.

Напомним, отец маленькой студентки первого курса МГУ устроил в университете скандал: после того, как девочка дала неправильный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны и напал на заведующего кафедрой. В университет вызвали полицию.

Тепляков заявил, что написал на сотрудников вуза заявление за то, что педагоги якобы удерживали его дочь во время экзамена, а также сообщил о намерении обратиться в суд.

После инцидента на психологическом факультете рассказали газете ВЗГЛЯД, что за весь период обучения ни один из преподавателей не заметил у Алисы Тепляковой выдающихся успехов при освоении дисциплин из учебного плана.

Член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе удивился, что органы опеки и попечительства не обратили внимание на то, что делает отец с ребенком.