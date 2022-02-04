Медвежья подлость

Дело о заказном убийстве в Прибайкалье спящих медвежат — для сытных обедов в ресторанах Москвы и Иркутска. Обвиняется российское государство.



После охоты на берлоге в Качугском районе, октябрь 2021. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Медведицу с тремя медвежатами застрелили в Прибайкалье, подняв в берлоге, в двадцатых числах октября, по первому снегу. Охотников задержали с добычей, дело передали в полицию. И оно осталось бы обыденным браконьерством, никем не замеченным (такие дела — в Сибири повсеместно и на потоке), если б расследование и документирование происшествия вдруг не стали тормозить и не прозвучало, что медвежатину, как и другое мясо диких животных, отправляли самолетами в московский ресторан «Лесной» бизнесмена Эмина Агаларова и певца Григория Лепса.

Медведица с тремя медвежатами — безусловно, больше, чем четыре зверя. Это фундаментальная для русского человека картина Шишкина «Утро в сосновом бору», один из брендов России, ее образ и часть нашего культурного или, как сейчас говорят, генетического кода. Тут — наряду с Пушкиным и песней «Ой, мороз, мороз» — наши корни, национальная идентичность и т.д. И вот из нее, из нашей идиллии, выходит неплохое, говорят, блюдо, ее можно, оказывается, просто убить и съесть? «Лесной» предлагает «томленую в печи медвежатину с дикой вишней и мятым картофелем».

И это все — в той же самой России? Или это — другое?

Медвежатина в меню. Скриншот сайта ресторана Лесной

В ресторане опровергают браконьерские поставки и справедливо замечают, что ни охота на медведя, ни поедание дичи в РФ законом не запрещены.

Вопрос, собственно, в одном: было ли убийство спящих медвежат заказным?

Факты и обстоятельства

По информации, полученной «Новой» из первых рук, от людей, изначально участвовавших в выяснении деталей охоты на медвежат (фамилии не называем по их просьбе), «буханку» (УАЗ) с головой медведицы, медвежьими шкурами и лапами, двумя пакетами с жиром остановили сотрудники ГИБДД в Качугском районе Иркутской области. Совместный полиции и охотнадзора рейд. В машине находились двое. Никаких документов на право охоты у них на момент проверки не было, однако в ходе опроса они заявили, что на месте охоты лицензии есть. И впоследствии предъявили два разрешения на добычу медведя осенью 2021 года и еще два — на весну 2022-го (охота на медведя запрещена с 1 декабря по 20 марта).

Поскольку дело происходило, повторю, в конце октября 2021 года, и весенний сезон года 2022-го, как понимаете, еще не наступил, а охотнадзору и полиции предъявляют документы, уже его закрывающие, в этом усмотрели состав уголовного преступления.

Подозрения вызвал и возраст медвежат: если они текущего года, убивать их запрещено. По физиологическим признакам — убитые были как раз таковыми, не достигшими года. 10-месячные — если родились в январе, как это обычно происходит, и если кормовая база позволяла, медвежата выглядят именно так, какими их увидели полицейские на видео и фото в смартфонах охотников при задержании. Однако чтобы подтвердить возраст, требовалась экспертиза останков, но до сих пор ее полностью провести не могут. Наши источники говорят о «торможении сверху».

Не расследуется также версия о том, что это было заказное убийство, что стрелки шли добывать медвежье мясо по заказу, причем эта схема работала уже давно:

мясо копытных и медвежатина шли как в иркутские рестораны, так и в Москву. Медвежьи лапы — китайцам.

Версия родилась, исходя из переписки, обнаруженной в телефоне.

До сих пор не установлено место добычи, что странно — в октябре, когда снега мало, это и надо было делать. И устанавливать подробности на месте добычи зверей и их разделки. Однако последовавшие друг за другом версии: а) мешки со шкурами и мясом найдены в лесу случайно; б) медведица встала из берлоги, и охотники вынуждены были стрелять для самозащиты — критики, по мнению опрошенных «Новой» охотоведов, не выдерживают.

Не менее странным и выглядит то, что региональное ГУ МВД сообщило о задержании подозреваемых и возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная охота» лишь спустя месяц, 25 ноября. Причем сказано, что все случилось в Баяндаевском районе, меж тем в рейде находились, помимо представителей Качугского лесничества, сотрудники Качугского МО МВД (отделом дознания которого возбуждено дело) и Эхирит-Булагатского МО МВД. Установлены четверо причастных к браконьерской добыче медведей (всех поместили под подписку о невыезде), ущерб — 240 тыс. рублей.

Чтобы уменьшить претензии и вопросы, двоих, находившихся в остановленной машине, уволили. Причем задним числом, как утверждают собеседники «Новой». На фото из материалов дела, предоставленном «Новой», хорошо видно, что у остановленного УАЗа (390995-04 с госномером С217ВХ 138) на кабине, на двери водителя, — эмблема федерального госучреждения (ФГБУ) «Рослесинфорг». Это вертикально интегрированная структура, в свою очередь входящая в вертикаль Рослесхоза. Как сказано на ее сайте, данная всероссийская организация специализируется «на комплексном решении лесоучетных задач в интересах государства. Мы оказываем полный цикл услуг предприятиям лесного комплекса, чтобы помочь максимально эффективно и сбалансированно использовать лесные ресурсы России. В своей деятельности мы руководствуемся принципом «3П»: предоставим (сведения), подготовим (документы) и проведем (работы) за вас». C 2022 года Рослесинфорг — федеральный лесоустроитель.

Точно такая же «буханка» Рослесинфорга в иркутских лесах. Фото: Прибайкаллеспроект

«Мы не ждем, что кто-то за нас начнет решать сложные лесные задачи. Мы действуем сами, осознавая наш долг перед природой, государством и обществом», — говорит директор Рослесинфорга Павел Чащин.

Действительно, эти «буханки» обслуживают работу лесоустроителей. Шофером служебного УАЗа, по сведениям наших источников, в том рейсе был Сергей Никифоров, рядом с ним находился Михаил Ничков — работники Прибайкаллеспроекта. Это иркутский филиал Рослесинфорга, являющийся управляющим, в его состав входят якутский, читинский, бурятский филиалы. И это одна из ведущих лесоучетных организаций России.

МВД говорит о четырех охотниках, но, судя по всему, участников действа было больше. Полиции в обоснование нахождения компании в лесу с оружием и на машине предъявили техзадание «на выполнение работ по таксации лесов глазомерным способом, проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, разработке проектной документации по арендному участку на территории Качугского лесничества» (приложение к договору от 21.05.2021), заказчик — ООО «Байкал Сервис», исполнитель — Прибайкаллеспроект.

По данным иркутских общественников, связка этих компаний давняя и прочная: выбираются под вырубку участки (при этом мало кто называет компанию «Байкал Сервис» ее именем, говорят исключительно о «черных лесорубах») и предварительно тайга зачищается от ее жителей, что выливается в поставки нелегальной дичи. Нажиться на процессе получается дважды: и на дереве, и на сопутствующем браконьерстве. В арсенале — с десяток оснащенных «буханок». Общественники называют это «масштабной преступной схемой». Собеседник «Новой» из местных жителей сказал: «Ну что — медвежата пошли с мамой спать. И охотники точно знали, куда шли. Район бандитский, все держат свои земли и территории,

берлогу продал кто-то из местных — это к бабке не ходи, абсолютно ясно».

Предпосылки

Россия, как достоверно известно, Москву, особенно жующую в ресторанах Агаларовых, любит горячо, поэтому медвежатины для нее вроде и не жалко: трихинеллез — а зараженность медведей этими паразитами (и не только этими, там 18 видов) теперь почти поголовная — лечится долго и трудно. Многие — и в этом только доля шутки — такой бизнес с отправкой самолетами медвежатины приветствуют.

Это, конечно, несправедливо. В том, что тайга больна, и медведи соответственно, что их гонят стройки, вырубки, пожары, что

тотемные животные «Единой России» выходят и жрут на окраинных помойках сибирских городов и поселков,

вина бизнеса и чиновников из Москвы велика, но все же — это вина не только их, местный народ лучше только тем, что у него сил и возможностей для вредительства меньше.

Хотя, надо признать, Москва — златоглавая, ресторанная, чиновная — сделала все, чтоб ей возили медвежатину.

Она в 2010-м запретила зимнюю добычу «на берлоге» (так выражаются охотники и охотоведы) и отмечала это как великую победу гуманизма, сравнивая ее с запретом охоты на лис в Англии. Впрочем, вот тут вышло точно: и та охота осталась, и эта.

Скриншот сайта ресторана «Лесной»

Календарная зима и реальная в Сибири несколько различаются. Москва запретила охоту на мишек с 1 декабря по 20 марта. Из Москвы, разумеется, видней, когда кому спать, однако косолапые у нас залегают в спячку уже в октябре. Ну в ноябре. Да, мы привыкли, что для Москвы это обычное дело: устанавливать единые сроки, скажем, разливов рек, пожароопасных сезонов или единые правила для лесного комплекса Калмыкии и Прибайкалья, но, может, вот это конкретно и делалось для того, чтобы самолетами возили медвежатину? Ведь если это медвежата, риск трихинеллеза меньше.

А оправдаться за убийство медвежат охотник может лишь одним образом: когда убивает их «на берлоге». Грани гуманизма в Москве, Иркутске и в качугской чаще, очевидно, разные, причем на вопрос, где гуманизм самый гуманный, я бы с ответом не спешил.

«Новая» обратилась за комментарием к известному иркутскому охотоведу Павлу Жовтюку, ранее замруководителя региональной службы охраны животного мира (во-многом ее и формировал, курировал заказники), сейчас возглавляет научный отдел ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» (объединяет под своим управлением четыре особо охраняемые природные территории, в т.ч. Байкало-Ленский заповедник и Прибайкальский нацпарк, входящие с 1996 года во Всемирное природное наследие ЮНЕСКО):

— Что касается этики и берложной охоты. Охота на диких животных не может быть гуманной в принципе. Но охота на берлоге, пожалуй, самый надежный способ охоты на крупного и опасного хищника, где можно исключить уход подранка и до минимума сократить мучения зверя.

Запрет охоты на медведя на берлоге в Сибири — это величайшая глупость, которую нам, к большому сожалению, так и не удалось предотвратить.

Его численность высока, разрешение дорогое, охота сложная, собак-медвежатниц мало, риск высок, добывают немного (даже с учетом незаконной охоты), в природе врагов нет. По моему мнению, в ближайшем будущем бурому медведю ничего не угрожает, а трагические случаи нападения на человека будут расти.

Павел Жовтюк. Фото из архива

Да, такая охота регламентирована сроками, и, в принципе, при наличии разрешений, если медведь залег в берлогу до 1 декабря, его добыть можно. Но есть один момент, если переходить к конкретному качугскому происшествию: это неизбирательный способ охоты. Охотник не может знать, есть ли в берлоге медвежата. Поэтому для многих — табу. Раньше, если такое случалось и из берлоги появлялись медвежата, их добывали тоже, они все равно были смертниками, а разрешения на их отстрел оформлялись постфактум — такой порядок допускался.

Дело, насколько мне известно, не закрыто. По информации от коллег из охотнадзора, случай рядовой, таких браконьеров у нас много. Факт вскрылся при совместном рейде с полицией, и поскольку присутствовали признаки уголовного дела, его передали по надзорности в МВД, в район, там теперь этим и занимаются. И пока нельзя сказать, что браконьерам будет вменено.

Причины и следствия

И о самом важном в этой истории. Для Иркутска, повторю, если б не вмешательство сверху, случай новостью бы не стал. То, что происходило до торможения дела, — обыденность. Усугубляется она тем, как местная власть традиционно гнобит защитников природы — я сейчас не о зеленых, не об экологах-общественниках, не о внезапно народившихся на наших суровых просторах гуманистах, не о «зоошизе», а о госинспекторах охотнадзора. И о том, как одна часть госмашины прессует другую. Прибайкалье, напомню, это две трети незаконных рубок леса всей России, это теневые деньги, сопоставимые с бюджетом всей страны. И удивляет не то, что тех, кто мешает бизнесу на природных ресурсах, убирают. Удивляет то, что они продолжают мешать.

В конце ноября иркутский губернатор Кобзев подписал указ о воссоздании (по сути, реанимации) службы по охране и использованию объектов животного мира, с 1 февраля служба должна была встать на стражу медвежат, изюбрей, лосей и прочей прибайкальской фауны, но не встала.

Госинспектор в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Александр Каянкин — один из тех экспертов-охотоведов, словам которого можно доверять на все сто. Вот что он сказал «Новой»:

— За минувшие 20 лет в Иркутской области охотнадзор реформируют четвертый раз. Было охотуправление, в 2004–2005-м его функции передали совершенно постороннему Россельхознадзору. Как всегда у нас при таких реорганизациях, отбирают кадры, способные потом отработать назначение, а профессионалов выкидывают за борт. Далее разум временно возобладал, возникла самостоятельная служба по охране животного мира. Как встали на ноги, это не понравилось лесникам, министр Шеверда захотел подмять нас, ну и решением губернатора службу передали в Министерство лесного комплекса (МЛК). Опять специалистов — через сито, а если говорить прямо — через мясорубку, избавлялись от тех, кто что-то понимает и предан делу. Или просто про них забывали.

Александр Каянкин. Фото: Владимир Богатырь

Андрей Кузнецов, Александр Кондратов, Павел Жовтюк, Сергей Петров — эти фамилии многое говорят профессионалам, им места не нашлось. Под МЛК остатки службы работали, естественно, через пень-колоду, и вот сейчас ее решили воссоздать — исключительно благодаря возмущениям общественности и стараниям природоохранной прокуратуры. Сформировать новый орган — только теперь не «по охране и использованию животного мира», как называлась служба до 2018-го, а «объектов животного мира». С 1 февраля он должен был заработать, но не заработал. Не утверждены главные документы, идет борьба за портфель руководителя: все рвутся — и чиновники, и милиционеры бывшие. Не рассматривают только людей с профильным образованием, охотоведов.

А МЛК с 1 января уже прекратил курировать охрану животного мира, и сейчас, в эту образовавшуюся паузу, в лесу творится беспредел. Это ни для кого не секрет, в соцсетях полно рекламы и объявлений о скупке мяса диких животных для ресторанов, бизнес этот развит и развивается дальше, и вполне свободно, никаких проверок не идет.

Да, есть правило, что на медведицу с медвежатами текущего года рождения охотиться нельзя, это распространяется и на добычу на берлоге. Но такой вид охоты вообще крайне неэтичен, негуманен — еще и потому, что ты не знаешь, кто там. Если окажется медведица, то ее медвежата обречены на гибель, оставшись без матери. И люди идут на добычу всех. Для биологов-охотоведов, как правило, такое в принципе неприемлемо, только охота на приваде. Меня и отец так учил, так я рос с этим, так в профессии нахожусь.

Ну а сейчас какие охотники-то? По всему, что движется, палят.

Очень важное обстоятельство: по версии браконьеров, они мешки со шкурами и мясом нашли в лесу, однако на видео хорошо видно чело — вход в берлогу. А рядом навалены жерди — они применяются для добычи медведя на берлоге. Ими и зверя будят, и накрывают чело, чтобы удержать зверя на выходе из берлоги некоторое время.

К тому же на видео и фото хорошо видны и собаки — помощницы на берложьей охоте, — и нарезное полуавтоматическое оружие. Так что говорить о том, что люди случайно наткнулись на мешки с мясом, по крайней мере, наивно.

И другая версия — о поднявшейся из берлоги медведице — столь же осмысленная. Если медведица с медвежатами улеглась в спячку, она до весны не поднимется.

Везде такие дела, в каждом районе.

Факт, что охотнадзор всегда здесь кому-то подчинялся, и все эти реформы, мутя воду и привлекая не тех людей, кто нужен, ослабляли его. В короткий просвет до 2018-го материальную базу укрепили, но как только перешли под МЛК, всю технику вынужденно передали лесникам. И что? Представьте: ловили на браконьерстве руководителей лесничеств на нашей же бывшей технике.

Лесной надзор себя тузами в тайге чувствует, и с этими фигурами связано множество случаев браконьерства:

они по определению чаще в лесу находятся, у них больше возможностей. Для областной власти лесное хозяйство — это налоги. Ну а мы всем мешаем, правительство воспринимает нас как белую ворону. И когда возник скандал с Туколонью, приведший к аресту министра Шеверды, нас без раздумий сократили. Изгнали Жовтюка — мы с ним работали с 1999-го. Меня еще раньше, в 2012-м: задержал высокого чина браконьера, и, как он и обещал, я не успел вернуться из леса, как потерял работу.

А история Андрея Графеева — наверное, лучшего госинспектора, районного охотоведа (Ангарский район)? Мы с ним с 1999-го знакомы. Сколько раз ему дом сжигали — и его, и отцовский, и служебный кабинет (трижды), и машину — и личную, и служебную! Сбивали машиной (тоже не раз) — лежал в больнице. Грозили расправиться и с родителями, и с его семьей. Имущество (впрочем, особого не нажил), скотину уничтожали, жгли.

Ситуация тяжелая в семье. И никаких мер от государства ни по его защите, ни по поиску преступников, никто не наказан. С работы выкидывали, увольняли и больше никуда не принимали, на его место бывший милиционер заступил. А история госинспектора Красикова? Если б не общественность, парня бы сожрали.

Пояснения от Владимира Богатыря, замдиректора «Заповедного Прибайкалья», руководителя Тофаларского заказника:

— Жовтюк и Каянкин «выращены» советским охотнадзором, остались непримиримыми борцами за фауну. Это жесткий внутренний стержень, точные знания. Прожили жизнь в профессии безупречно, однако оказались неугодными, сейчас всюду расставляют менеджеров. Только мы смогли их трудоустроить в «Заповедном Прибайкалье».

Владимир Богатырь. Из архива.

А рассказывая о судьбе Графеева, Богатырь и вовсе не смог сдержать слез.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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