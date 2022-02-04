 

“Стал культовым местом для самоубийц”. В Днепре снесут отель, который не могли достроить 47 лет

04.02.2022, 3:06, Новости дня
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“С 1975 года этот ужас стоял немым укором и стал культовым местом для самоубийц. Ни при каких властях, ни при каких режимах, ни при каких президентах с мэрами проблема “Паруса” не решалась. Ни при СССР, ни при независимой Украине”, – написал мэр.

Он добавил, что многие “аферисты-застройщики хотели подхарчеваться на этом жирном месте”.

“Как только они ни пытались меня соблазнить… Мы, только мы, вернули “Парус” в город и в ближайшее время его снесем. Подробности чуть позже”, – подчеркнул Филатов.

Мэр также пообещал, что трезубец, нарисованный в 2014 году на здании волонтерами, перед сносом закрасят. На вопрос о том, что будет на месте здания, Филатов ответил в комментариях к своему посту, что будет объявлен конкурс.

“Место знаковое и очень жирное. Единственное, что на сейчас понятно, – что: а) здание будет общественное; б) будет продолжена реконструкция набережной”, – отметил городской голова.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4830145847067274&id=100002157183088

Контекст:

32-этажную гостиницу “Парус” на набережной Днепра строили в 1975–1989 годах. Здание должно было стать символом  Днепропетровска. Проект был одобрен с рекомендацией получить у Москвы 10 млн руб., на строительство необходимо было 25 млн руб. Остальные деньги рекомендовали получить у местных заводов как шефскую помощь. Недостаточное финансирование стало главным фактором остановки строительства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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