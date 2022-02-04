 

Глава МИД Британии сочла заявления США «доказательством агрессии» России

04.02.2022, 2:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Лиз Трасс выступила с утверждением, что заявления Соединенных Штатов о готовящейся провокации РФ в отношении Украины якобы являются «очевидным доказательство беспричинной агрессии».

«Это очевидное и шокирующее доказательство беспричинной агрессии и тайной активности РФ по дестабилизации Украины. Такое воинственное намерение в отношении суверенной демократической страны полностью неприемлемо, мы это всячески осуждаем. Великобритания и наши союзники продолжат изобличать российские уловки и пропаганду и называть вещи своими именами. Единственный возможный вариант действий для РФ – это деэскалация, отказ [от агрессивных планов] и приверженность дипломатии», – приводит мнение главы внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства ТАСС.

Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов отверг обвинения США в поиске предлога для «вторжения» на Украину. В четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что у Соединенных Штатов якобы есть данные о том, что РФ может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что данные о якобы существующих планах «вторжения» РФ на Украину публикуются в США не в первый раз, но ничего за этим не следовало.

В среду пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы возможное «вторжение» РФ на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. При этом Кремле не заметили признаков смены риторики США по Украине.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Напомним, во вторник пресс-секретарь администрации США Джен Псаки допустила возможность «вторжения» РФ на Украину в любой момент. Между тем днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пока не видит готовности ВС РФ у границы к «вторжению».

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Times – обученные силами НАТО афганские военные присоединяются к талибам

09.02 / Столтенберг рассказал, когда Украина станет ближе к членству в НАТО

22.07 / Венецианская комиссия представила вывод по украинскому законопроекту о референдуме

12.10 / Арахамия лично организовывает кампанию травли ОПЗЖ в Николаеве – заявление партии

17.01 / alyona alyona выиграла музыкальную премию Евросоюза

08.05 / Манижа провела первую репетицию на «Евровидении»

08.08 / В Эстонии решили усилить контроль на границе из-за мигрантов из Белоруссии

24.07 / В Общественной палате предложили увеличить штрафы за оправдание нацизма

21.11 / Умер актер сериала «Воронины» Михаил Зубов

05.02 / Новинский о санкциях против трех телеканалов: Предполагаю, что у президента были веские основания, но это не повод переступать через закон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика