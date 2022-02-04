 

Суд зарегистрировал уголовное дело против Навального

04.02.2022, 2:40, Разное
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…о неуважении к суду и мошенничестве с пожертвованиями.

В Лефортовский районный суд Москвы поступило уголовное дело против политика Алексея Навального о мошенничестве и неуважении к суду, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Дату рассмотрения дела пока не назначили.

В январе стало известно, что дело о мошенничестве объединили с делом об оскорблении судьи Веры Акимовой.

Адвокат Ольга Михайлова уточняла, что «большое дело по мошенничеству еще расследуется», и даже после решения суда по уже выделенным эпизодам следствие вправе предъявить Навальному новые обвинения по тому же делу. По ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) политику может грозить до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, для деятельности организаций, связанных с Навальным, «с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований», и политик «потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели».

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Навальный вернулся в Россию 17 января 2021 после лечения в Германии, и его сразу же задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. В покровской колонии №2 политик оказался после того, как Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Источник: Новая газета



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