Видео: Украина заменила Джонсону вечеринки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал показательно участлив в украинских делах и даже позвонил Владимиру Путину, чтобы заступиться за Владимира Зеленского. Худшее в этой ситуации то, что Украину накачивают британским оружием. Зачем всё это Джонсону? Многие считают, что из-за «вечериночного скандала».

Теги:

Украина

,

Владимир Путин

,

Россия и Украина

,

Борис Джонсон

,

Россия и Великобритания

,

Британия

,

Дмитрий Бавырин