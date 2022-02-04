Видео: Украина заменила Джонсону вечеринки
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал показательно участлив в украинских делах и даже позвонил Владимиру Путину, чтобы заступиться за Владимира Зеленского. Худшее в этой ситуации то, что Украину накачивают британским оружием. Зачем всё это Джонсону? Многие считают, что из-за «вечериночного скандала».
Теги:
Украина
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Владимир Путин
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Россия и Украина
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Россия и Великобритания
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Британия
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Дмитрий Бавырин
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