Москва указала на сохранение возможности диалога с США и НАТО по безопасности

Россия считает, что пространство для конструктивного диалога с США и НАТО по вопросам безопасности пока остается, сообщил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью телекомпании CNN.

«Мы считаем, что еще есть место для конструктивного, продуктивного диалога как на двустороннем российско-американском треке, так и на других многосторонних треках», – приводит ТАСС ответ постпреда РФ при ЕС на вопрос о перспективах продолжения переговоров по безопасности между Россией с одной стороны и США и НАТО с другой.

Он также отметил, что от санкций, которыми Запад грозит Москве, если РФ предпримет «вторжение» на Украину, пострадают обычные люди во всех частях Европы. «Это будет единственным результатом этой очень близорукой, я бы сказал, логики», – указал дипломат.

В среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. В тот же день Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что президент РФ Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после получения от Вашингтона письменного ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

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Во вторник официальный представитель Госдепартамента США сообщал, что Соединенные Штаты якобы получили от РФ ответ на отправленные ранее Вашингтоном Москве предложения по безопасности и деэскалации вокруг Украины. Однако Москва опровергла утверждение о передаче Вашингтону ответа на предложения по гарантиям безопасности.

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали РФ письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения РФ по безопасности.

В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство РФ в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В Кремле призвали дождаться реакции президента РФ Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.

В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих РФ систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).