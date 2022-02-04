Кремль подтвердил встречу Путина и Кадырова вечером 2 февраля

В Кремле подтвердили, что президент Владимир Путин встречался накануне с главой Чечни Рамзаном Кадыровом. Об этом журналистам сегодня сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Обсуждались хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики. Помимо всего прочего, затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов»,

— пояснил он (цитата по РИА Новости).

Также Песков подчеркнул, что в Кремле не согласны с мнением, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля. «Непонятно, почему президент должен бояться главу российского региона», — пояснил пресс-секретарь в ответ на вопрос одного из журналистов.

О том, что Рамзан Кадыров приехал в Москву на встречу с Путиным, в ночь на 3 февраля сообщила пресс-служба правительства Чечни. Эту новость сотрудники сопроводили фотографией 2017 года. При этом еще днем 2 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что о подобной встрече ему ничего не известно.

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Встреча проходила на фоне скандала с похищением из Нижнего Новгорода и заключением в СИЗО в Чечне Заремы Мусаевой — жены федерального судьи Сайди Янгулбаева и матери критиков Кадырова Ибрагима и Абубакара Янгулбаевых.

Накануне депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов во время прямого эфира в инстаграме на чеченском языке пообещал отрезать головы членам семьи Янгулбаевых, а Рамзан Кадыров назвал «пособниками террористов» журналиста «Новой газеты» Елену Милашину, основателя «Комитета против пыток» и члена Совета по правам человека Игоря Каляпина, а также телеканал «Дождь»*. С угрозами выступали и другие высокопоставленные чеченские силовики и чиновники. Все эти угрозы были связаны с освещением ситуации вокруг похищения Мусаевой.

* внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

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