 

Минсельхоз занялся новыми мерами поддержки производителей хлеба и молока

04.02.2022, 1:26, Новости дня
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В Минсельхозе ведется разработка дополнительных мер поддержки производителям хлеба и молока, сообщил глава ведомства Дмитрий Патрушев.

«Правительство принимает необходимые меры для сдерживания стоимости базовых продуктов. В первую очередь, эти меры направлены на поддержание высокого уровня самообеспеченности продовольствием, защиту внутреннего рынка и, конечно, на поддержку наших производителей», – цитирует Патрушева РИА «Новости».

Он пояснил, что региональные и федеральные власти наблюдают доступность хлебобулочной продукции для граждан.

«Минсельхоз дополнительно прорабатывает возможность прямой поддержки хлебопекарных предприятий и планирует направить 2,5 млрд рублей в виде субсидий на производство хлеба», – указали в министерстве.

В 2021 году на эти цели выделяли 1,8 млрд рублей, благодаря экспортным пошлинам и квотам на зерно стоимость хлеба у производителей росла медленнее инфляции.

«Отдельного внимания требует и молочная отрасль, где на протяжении двух лет на фоне существенного роста себестоимости цены были стабильными. В этих непростых условиях рассматриваем возможность поддержать наших животноводов и по опыту прошлого года дополнительно выделить им не менее 10 млрд рублей на закупку кормов», – подчеркнул министр.

Ранее в Минсельхозе не увидели предпосылок для существенного подорожания хлеба и хлебобулочных изделий.



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