Минобразования отменит приказ о повторных выборах президента “Могилянки” – Шмыгаль

Глава Кабмина на совещании с представителями Киево-Могилянской академии, студенческого самоуправления, Минобразования, руководством Верховной Рады и народными депутатами заявил, что правительство не вмешивается и не будет вмешиваться в избирательный процесс Киево-Могилянской академии.

“МОН сегодня отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента национального университета “Киево-Могилянская академия”. Договорились, что университетское сообщество создаст рабочую группу под патронатом почетного президента Киево-Могилянской академии Вячеслава Брюховецкого, чтобы разрешить ситуацию в коллективе вуза и избежать в будущем длительных судебных процессов”, – написал Шмыгаль.

Подтвердил информацию народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергей Бабак.

“Приказ Минобразования об объявлении нового конкурса на избрание президента Могилянки будет отозван. Могилянка сама будет определять свое будущее”, – сообщил он в Telegram.

Контекст:

Национальный университет “Киево-Могилянская академия” – высшее учебное заведение, расположенное в Киеве. В 2015 году академия отметила 400-летний юбилей.

27 января в вузе прошли выборы президента. Участок, расположенный в университете, атаковала группа неизвестных людей в масках, похитивших ящик с бюллетенями. Несмотря на инцидент, голосование продолжилось.

В Национальной полиции отреагировали на инцидент и сообщили, что в зал для голосования вошли пять человек, которые облили зеленкой одну урну, а другую вместе с бюллетенями вынесли из помещения.

На выборах президента университета победил экс-министр образования и глава Национального агентства по обеспечению качества образования Сергей Квит. Во втором туре выборов за него отдали голоса 235 человек (52,80%), за его соперницу, и.о. президента академии Александру Гуменную – 191 (42,92%).

Министерство образования не признало выборы, так как они прошлои с нарушениями, заявил Шкарлет. Администрация Киево-Могилянской академии 1 февраля на своем сайте заявила, что выборы прошли честно и прозрачно, а решение избирательной комиссии поддержали оба кандидата. В вузе ожидают от Министерства образования и науки скорейшего завершения формальных процедур по подписанию контракта с Квитом.

2 февраля Министерство образования и науки объявило новый конкурс на должность президента. Экспертно-кадровая комиссия установила, что выборы, которые в вузе прошли в конце января, были проведены с нарушениями законодательства и устава университета.

Студенты Киево-Могилянской академии 3 февраля объявили о бессрочной забастовке из-за непризнания со стороны Минобразования результатов выборов президента учебного заведения.

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