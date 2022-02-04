“Над этим соглашением работали 16 лет”. Джемилев рассказал подробности встречи Эрдогана и Зеленского

Джемилев отметил, что по итогам встречи президентов Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана между двумя странами было подписано восемь двусторонних соглашений.

“Я думаю, что самый важный и существенный – договор о свободной экономической зоне. В результате чего товарооборот между Турцией и Украиной резко возрастет. Если сейчас где-то $7,5 млрд, то рассчитывают, что в несколько раз увеличится. Над этим соглашением работали 16 лет. Там где-то полутора тысячи пунктов. Наконец-то договорились и подписали. Потом было соглашение в области военного сотрудничества, много очень нужных соглашений подписано”, – сообщил он.

Лидер крымско-татарского народа рассказал также о своей встрече с Эрдоганом.

“В отдельной встрече… Всегда так бывает, после официальной встречи с президентом он встречается с нами. У нас несколько своих вопросов, которые мы решаем с помощью Турции. Мы просили президента, чтобы он содействовал принятию Украины в качестве наблюдателя в Организацию исламского сотрудничества. Это очень важно. потому что потом это позволяет Украине пользоваться услугами очень мощного исламского банка. Просили о содействии также принять Украину в Тюркский совет”, – сообщил Джемилев.

По его словам, в ходе встречи с Эрдоганом представители крымско-татарского народа говорили также о строительстве жилья для внутренне перемещенных лиц в Украине и о лечении крымчан в Турции.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Контекст:

Эрдоган 3 февраля прибыл в Украину с официальным визитом. Сегодня он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры глав двух государств длились почти на полтора часа дольше, чем планировалось изначально.

В 2021 году товарооборот между Украиной и Турцией составил более $7 млрд. – украинский экспорт достиг $4,14 млрд (в основном – металлы и зерновые), импорт – $3,23 млрд, сообщала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко. В Кабмине ожидают, что подписание документа принесет Украине дополнительные 2,2% ВВП ежегодно.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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