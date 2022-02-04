 

Число активных пользователей Facebook сократилось впервые за 18 лет, акции Meta упали более чем на 25%

04.02.2022, 0:53, Новости дня
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По данным Meta, в последнем квартале прошлого года среднее число ежедневных активных пользователей соцсети уменьшилось до 1,929 млрд по сравнению с 1,930 млрд в третьем квартале 2021 года.

Компания сообщила о замедлении роста доходов из-за сокращения расходов рекламодателей и высокой конкуренции. Глава Meta Марк Цукерберг отметил, что рост продаж компании пострадал из-за оттока части аудитории, в основном молодежи.

Акции материнской компании Facebook — Meta Platforms — 3 февраля на открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились более чем на 25%, сообщает Bloomberg. 

Рыночная стоимость Meta снизилась более чем на $200 млрд. В прошлую торговую сессию капитализация Meta составляла более $900 млрд, сейчас – чуть больше $670 млрд.

Контекст:

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире. Согласно данным VentureBeat, в апреле 2020 года число ее активных пользователей превысило 3 млрд.

В сентябре 2021 года компания Facebook инвестировала $50 млн в создание “метавселенной” – нового этапа “взаимосвязанного виртуального опыта с использованием таких технологий, как виртуальная и дополненная реальность”. В компании считают, что “метавселенная” может помочь “открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям”.

17 октября корпорация Facebook Inc. заявила о намерении в течение следующих пяти лет нанять 10 тыс. работников в странах Европейского союза для создания собственной “метавселенной”.

28 октября компания Facebook сменила название на Meta. Ее основатель Марк Цукерберг заявил, что Meta объединяет под одним новым брендом все приложения и технологии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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