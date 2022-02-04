Акции Meta обвалились более чем на 20% на фоне падения прибыли

Число активных пользователей Facebook сократилось впервые за 18 лет.

Акции компании Meta Platforms Inc., которая владеет соцсетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp, обвалились более чем на 20% в ходе расширенных торгов на бирже в Нью-Йорке. Впервые за 18-летнюю историю соцсети у Facebook снизилось количество ежедневных активных пользователей (DAU), сообщает «Би-би-си» со ссылкой на отчет компании за последний квартал 2021 года.

За последние три месяца среднее число ежедневных активных пользователей упало до 1,929 млрд по сравнению с 1,930 млрд в третьем квартале. Meta также предупредила о замедлении роста доходов из-за конкуренции со стороны других социальных сетей, таких как TikTok и YouTube, и из-за сокращения расходов рекламодателей.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что рост продаж компании пострадал из-за оттока части аудитории, особенно молодой, к конкурентам.

При этом в ходе торгов на бирже упали и акции других соцсетей, включая Twitter (-8%), Pinterest (-10%) и Snap (-18%), отмечает CNBC. Помимо этого, упали и акции компании Amazon (более чем на 3%).

По данным CNBC, ожидается, что выручка Meta в первом квартале составит от $27 млрд до $29 млрд, при этом инвесторы надеялись, что она превысит $30 млрд. Таким образом, рост может составить от 3% до 11% — самый медленный квартальный рост за всю историю компании.

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В декабре прошлого года суд в Москве назначил компании Meta оборотный штраф в размере 1,9 млрд рублей. Компанию признали виновной в повторном неудалении «незаконного» контента (ч. 5 ст. 13.41 КоАП). Оборотные штрафы — самая строгая санкция по статье КоАП «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению» — появились в законодательстве в декабре 2020 года. Оборотный штраф. До этого этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.

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