Нацгвардеец Рябчук отказался от всех своих показаний – Мосийчук

“Сегодня благодаря поддержке общественности, собравшей средства на защиту днепропетровского стрелка Рябчука, были привлечены адвокаты из вне системы (то есть не безвозмездно). Рябчук отказался от всех показаний, которые были взяты с его слов под принуждением и угрозами. Дело приобретает гиперскандальный оборот”, – написал он.

Новый адвокат Рябчука Степанов (имя не называется) якобы заявил, что считает своего подзащитного потерпевшим, сообщает Страна.

“Мной было подано заявление о внесении в ЕРДР данных о том, чтобы было открыто производство по четырем статьям Уголовного кодекса, где я требую признать Артемия потерпевшим”, – цитирует сайт адвоката.

Контекст:

В ночь на 27 января в Днепре на территории завода “Южмаш” военнослужащий Нацгвардии Рябчук расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое ранненых на “Южмаше” – в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали днем того же дня в поселке под Днепром. Он сам вышел на связь, рассказали в Госбюро расследований. ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Самому Рябчуку сообщили подозрение по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным. Ему грозит пожизненное заключение.

28 января суд отправил Рябчука под стражу на два месяца, альтернатива залога не предусмотрена. Во время заседания подозреваемый извинился и заявил, что полностью признает свою вину.

Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством, считает народный депутат от “Слуги народа”, член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на “Южмаше” ушел в отставку.

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