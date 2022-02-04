Аваков рассказал, знал ли Зеленский правду о ДТП с Трухиным

1 февраля 2022 года “Украинская правда” обнародовала видео с камеры патрульного полицейского Сергея Петрика, приехавшего первым на место ДТП с участием нардепа Трухина в прошлом году. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), пытался уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, “уже все произошло”. Кроме того, на записи Трухин говорит, что “поговорит” с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

“Если [Зеленский видел видео], то почему, понимая последствия и резонанс такого видео, которое, конечно же, прорвалось наружу, он все равно покрывал своего соратника Трухина? А это значит, что он был почему-то очень важен для него”, – спросила ведущая программы, главред издания “ГОРДОН” Алеся Бацман.

Аваков в ответ рассказал, что когда он был главой МВД, правоохранители постоянно мониторили определенную категорию госслужащих и высокопоставленных лиц.

“Потому что если с ними что-то происходило, это могло повлечь последствия. Поэтому существовало правило вертикального доклада. Если депутат, сотрудник какого-то министерства, казначейства или высокопоставленные военнослужащие попадали в такого рода ситуации, всегда был вертикальный доклад. Если это происходило ночью, я в семь утра получал информацию, если днем, то через час–два, если не был занят. Ну, максимум, через три часа. Поверить в то, что руководство министерства не знало об этом и не видело этих фактов – ну это нужно быть очень наивным человеком. Дальше, конечно же, знал и Зеленский. В каком объеме знал? Может ему сказали: “Да там все нормально, обычно, нормальный пацан, не надо реагировать”. Он ответил: “Ну, да. Он же наш”. А может он что-то и видел”, – ответил экс-глава МВД.

Аваков добавил: у него нет сомнений, что видео, которое сняли полицейские на месте ДТП, сейчас лежит “в каком-нибудь шкафчике у высокого руководства, или министерства или страшно подумать где”.

На вопрос о том, какую валюту предлагал полицейским Трухин, Аваков сказал: “Я по логике вещей понял, что доллары. Я думаю, что такие как Трухин, гривной не оперируют”.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Контекст:

В Дарницком районе Киева 23 августа 2021 года столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство “Центр новин” и издание “Украинская правда” сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания “Полтавщина”, нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане “Лилея”.

В МВД изначально не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

“Цензор.НЕТ” и “Бабель” со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины – депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки “Слуги народа” Фахраддина Мухтарова, сообщал “Цензор.НЕТ”.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

31 августа в Нацполиции сообщили, что производство передано в Госбюро расследований. 13 октября в ГБР заявили, что допросили более 10 свидетелей и просмотрели видеозаписи, приближенные к моменту ДТП.

Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и “ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму”. При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.

Утром 2 февраля глава политической партии “Слуга народа” Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы, председатель парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что инициирует внеочередное заседание Рады, на котором заслушают правоохранителей. По его мнению, Трухин должен выйти из фракции.

В Госбюро расследований заявили, что материалов, обнародованных журналистами “Украинской правды”, к моменту выхода расследования в распоряжении следствия не было. В МВД Украины отрицают, что Трухин пытался договориться с Монастырским и заверяют, что полицейские “добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП”. Глава МВД видел видео, которое сняли полицейские на месте аварии, через несколько дней после ДТП, сказала главред “Украинской правды” Севгиль Мусаева. Она уверена, что Трухина покрывали.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство о взяточничестве. Расследование она поручила НАБУ.

Источники “Украинской правды” рассказали, что Трухин курирует бюджетные вопросы нардепов от “Слуги народа”, которые якобы ежемесячно получают зарплаты в конвертах. Трухин является близким человеком к президенту Украины Владимиру Зеленскому, говорил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону. Он называл нардепа “бухгалтером”.

Зеленский 2 февраля сказал, что поддерживает реакцию Арахамии и партии. “Ты – депутат, ты являешься примером и должен нести особую ответственность. Я ожидаю именно такой реакции наших правоохранительных органов и депутатов партии “Слуга народа”, – отметил президент, комментируя появление видео.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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