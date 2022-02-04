Мнение: О росте проблем у путинских прихвостней

Очередная гениальная геополитическая «многоходовочка» ещё вроде как не закончена. Но проблем от неё — уже хоть отбавляй. Прежде всего, у россиян, как совсем простых, так и весьма непростых.

Что хуже всего, эти проблемы множатся и у тех, кто всячески «подмахивают» великому геополитическому комбинатору. И что ещё хуже, уже и на «питерских» они начинают распространяться.

Тут поневоле задумаешься, в «бункере» сидючи.

Но думать — полезно!

Да, а что случилось-то?

В сущности — мелочь. Но неприятная.

Депутата Госдумы от «Единой России» Виталия Милонова не пустили в Финляндию из-за запрета на въезд в Евросоюз, введённого против него по запросу Польши. Что особенно неприятно, об этом российский политик узнал уже прямо на границе, когда финские таможенники отказали ему во въезде. Причина гнева поляков? Всё то же неистребимое желание «подмахнуть».

Осенью скандально известный депутат Госдумы снял для RT фильм о миграционном кризисе на границе Польши и Белоруссии, в котором выступил на жёстко антипольских позициях. Виталий Милонов рассказывал на камеру о том, как польские пограничники заливали слезоточивым газом детей, критиковал их за то, что они защищают границу и пытался настроить их против мигрантов. Именно из-за участия в этом фарсе парламентария скорее всего и забанили поляки.

В России Виталий Милонов широко известен не только как борец с ЛГБТ, но и активный критик так называемых «западных ценностей». Например, он считает, что Германию захватил «политический гомосексуализм», а от былого величия Швеции остались лишь табуретки IKEA. Британских коллег-парламентариев политик называл «уродами» из-за отказа причислять себя к какому-либо гендеру, критиковал нидерландскую монархию и датских полицейских. И это всего лишь малая толика его великолепных высказываний только за последние пару лет.

При этом сам Виталий Милонов очень и очень часто в этой самой загнивающей Европе бывает. Точнее, бывал. А ещё говорят, что у семьи знаменитого критикана имелась #недвижимость на Кипре, записанная на его тестя, поэта и прозаика Александра Либуркина. Последний работал в прошлом мелким чиновником в петербургском муниципалитете «Красненькая речка», что на малой родине скандально известного депутата. Особенно доставляет, что оный тесть сумел обзавестись кипрской виллой на свою скромную зарплату муниципального служащего. Впрочем сам парламентарий в ответ на просьбу журналистов о комментариях разразился тирадой о политическом заказе статьи и по сути комментировать ничего не стал, заявив, что СМИ лезут в его частную жизнь.

Тем не менее, по словам соседей, Виталий Милонов часто бывал на этой вилле. И вообще пытался до последнего сидеть на двух стульях — разъезжать по Европе и агрессивно критиковать её ценности, выступая фронтменом борьбы с тлетворным влиянием Запада. Теперь, видимо, ж***у придётся иметь поскромнее.

Впрочем, это не только к депутату-«черносотенцу» относится. Англичане готовят #санкции против российских олигархов, американцы нацелились уже и на «ближайшее окружение» Самого…

Кажется, есть о чём задуматься не только «величайшему» геостратегу?

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