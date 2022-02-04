 

France 24 – главы государств Западной Африки обсудят нестабильную обстановку в регионе

04.02.2022, 0:02, Новости дня
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Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) проводит в Гане саммит, на котором главы государств обсудят в том числе недавние госперевороты, прошедшие в Мали, Гвинее и Буркина-Фасо, пишет France 24. Против последней страны члены региональной организации могут ввести санкции, однако, судя по всему, они сделают ставку на диалог с пришедшими к власти группами.

САРА САКО, корреспондент France 24 в Дакаре, Сенегал: На повестке дня как главы государств будут решать вопрос по Буркина-Фасо. Членство страны в организации (ЭКОВАС. — ИноТВ) уже приостановлено — это правило действует в случае государственного переворота, — но они (страны ЭКОВАС. — ИноТВ) могут принять решение о возможных санкциях. Все признаки указывают на то, что скорее речь будет идти о диалоге, который идёт лучше с руководителями в (столице Буркина-Фасо. — ИноТВ) Угадугу, чем с хунтой, находящейся у власти в Конакри (столице Гвинеи. ИноТВ), но главным образом в Бамако (столице Мали. ИноТВ), где этапы и продолжительность переходного периода вызывают вопросы.

Как объясняет аналитик в Afrikajom Center Альун Тин, ЭКОВАС воспользуется возможностью, чтобы восстановить свой имидж после особенно жёстких и очень непопулярных санкций против Мали. Надо напомнить, что ЭКОВАС попала под огонь критики со стороны растущей части общественного мнения заподноафриканского региона. Его представители считают, что организация представляет собой скорее клуб глав государств, которые проявляют мало солидарности в отношении народа. По словам Альун Тина, региональная организация также делает ставку на диалог с новой властью. Кроме того, существует мощная теневая дипломатия с Бамако.

Региональная организация также может содействовать диалогу между властями, оппозицией и армией в Гвинее-Бисау на фоне серьёзной политической напряжённости. Во вторник в этой западноафриканской стране прошёл неудачный госпереворот — он стал последней острой проблемой, которую будут обсуждать главы государств. 

Дата выхода в эфир 03 февраля 2022 года.



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