Путин предложил списывать часть бюджетного долга регионам за поддержку инвестпроектов

Можно списывать часть бюджетного долга с регионов, которые поддерживают инвестпроекты, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Можно было бы списывать регионам часть долга, которую они должны вернуть федерации, если они направляют эти средства на поддержку инвестиционной деятельности. Минфин с этим согласен, это возможно, и это, на наш взгляд, тоже достаточно эффективная мера поддержки», – заявил Путин на встрече с членами «Деловой России», передает ТАСС.

По словам главы страны, накачивать регионы дополнительными кредитными ресурсами неправданно, есть другой инструмент, касающийся рассрочки по бюджетному долгу для регионов. Так как инвестиционные налоговые кредиты не работают так эффективно, как хотелось бы.

Путин отметил, что сейчас субъекты РФ должны сами определять, что является выгодным, интересным, окупаемым и правильным.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов оценил идею инвестирования. Но указал, что ряд мер налогового и иного стимулирования инвестиционной деятельности порой не работает из-за высоких рисков отмены властями регионов тех проектов, к которым они ранее привлекли инвесторов.