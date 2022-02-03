 

Коллегия судей Чечни лишила Сайди Янгулбаева неприкосновенности

03.02.2022, 23:42, Разное
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Квалификационная коллегия судей Чечни прекратила отставку судьи Сайди Янгулбаева, что означает лишение его неприкосновенности. Об этом сообщает ТАСС.

С ходатайством о прекращении отставки Янгулбаева в коллегию обратился Совет судей региона: формальной причиной для лишения его неприкосновенности он назвал «несоответствие требованиям статуса судьи».

«Конечно, я этого не ожидал, потому что прекращать этот статус нет никаких оснований. В законе это указано. […] Видимо, они и на меня хотят сфабриковать какое-то дело. Мне просто жалко этих судей, моих бывших коллег, которые выполняют любые капризы Кадырова», — прокомментировал в разговоре с РБК решение коллегии Янгулбаев.

Сейчас бывший федеральный судья Сайди Янгулбаев находится за рубежом: он покинул Россию после того, как его супругу Зарему Мусаеву, страдающую диабетом, чеченские силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный.

В Чечне женщину сначала арестовали на 15 суток якобы за административное нарушение — она якобы «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза». Вскоре, по информации Baza, из-за этого эпизода против Мусаевой возбудили уголовное дело о нападении на представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК).

Правозащитники из «Комитета против пыток» связывают похищение Заремы Мусаевой с деятельностью ее сына Абубакара Янгулбаева, экс-сотрудника северокавказского филиала комитета. Еще один сын Мусаевой — Ибрагим Янгулбаев — накануне стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК).

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Вскоре после задержания Мусаевой чеченские чиновники начали угрожать правозащитникам и СМИ, освещающим историю семьи Янгулбаевых, а также их родным. Так, Кадыров назвал «пособниками террористов» журналиста «Новой газеты» Елену Милашину, основателя «Комитета против пыток» и члена Совета по правам человека Игоря Каляпина, а также телеканал «Дождь»*. В свою очередь депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов во время прямого эфира в инстаграме на чеченском языке пообещал отрезать головы членам семьи судьи.

*внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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