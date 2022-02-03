 

В Швеции отменяют почти все карантинные ограничения

03.02.2022, 23:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В стране перестанут действовать требования по ношению защитных масок в общественном транспорте при наличии большого числа пассажиров, рекомендация дистанционной работы и “смешанного” формата обучения для студентов, советы избегать больших массовых мероприятий внутри помещений.

Среди оставшихся ограничений – рекомендация оставаться дома и избегать контактов с другими людьми, если есть симптомы COVID-19, а невакцинированным рекомендуют избегать пребывания среди большого количества людей.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Швеции с начала эпидемии подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерли 16,1 тыс. человек. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Полет двух космических туристов на МКС запланирован на конец 2021 года

18.05 / Полиция задержала добровольца “Правого сектора”, “киборга”-россиянина Чемоданова

14.08 / Мнения: Низы не знают, чего хотят, а верхи их не понимают

30.06 / Гривна существенно подорожала к доллару и евро

07.07 / Титов переизбран на пост председателя «Партии роста»

28.12 / Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 19 млн

17.01 / Biznes Alert – «Газпром» всё сильнее зажимает Европу в газовые клещи

08.10 / В Киеве во время движения загорелась маршрутка с пассажирами

20.10 / Как Ани Лорак выглядит в своем и чужом Instagram. Фото

24.12 / Эксперт назвал актом цензуры блокировку RT в Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика