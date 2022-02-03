В Швеции отменяют почти все карантинные ограничения

В стране перестанут действовать требования по ношению защитных масок в общественном транспорте при наличии большого числа пассажиров, рекомендация дистанционной работы и “смешанного” формата обучения для студентов, советы избегать больших массовых мероприятий внутри помещений.

Среди оставшихся ограничений – рекомендация оставаться дома и избегать контактов с другими людьми, если есть симптомы COVID-19, а невакцинированным рекомендуют избегать пребывания среди большого количества людей.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Швеции с начала эпидемии подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерли 16,1 тыс. человек.

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