Кох, Илларионов и Гончаренко поспорили из-за Минских соглашений и документа, который Путин “использовал как туалетную бумагу”. Видео

Кох сначала комментировал ущерб, который российской экономике могу нанести санкции США, готовящиеся на случай вторжения РФ в Украину. Потом он отметил, что слушал начало дискуссии в студии.

“Меня откровенно удивляет вот какое обстоятельство. Вы начали с того, что существует некое Будапештское соглашение (речь шла о Будапештском меморандуме. – “ГОРДОН”), на котором стоят подписи ряда стран, включая Россию и Украину. Вы выразили крайнее недоумение, почему Россия не выполняет те договоренности, на которых стоит ее подпись. Потом без всякого перехода вы стали обсуждать Минские соглашения, на которых стоит подпись Украины. И начали говорить совершенно тем же тоном, убежденно, что Украина договоренности, на которых стоит ее подпись, выполнять не должна. Потому что это ей невыгодно. Ну так а почему же эту логику не распространить на Россию? Да, [президент РФ Владимир] Путин поступает плохо, не выполняя договоренности, которые подписывала его страна, но если вы оставляете за собой право не выполнять договоренности, на которых стоит ваша подпись, то уж оставьте Путину такую возможность. Если вы хотите честной игры”, – заявил Кох.

Гончаренко ему ответил, что между Минскими соглашениями и Будапештским меморандумом, “как говорят в Одессе, две большие разницы”.

“У Украины с Россией, кроме Будапештского меморандума, который является довольно сомнительным документом, и мне очень жаль, что Украина за него отдала ядерное оружие, но не вернешь, 30 лет назад. У Украины с Россией есть так называемый большой договор о дружбе [сотрудничестве и партнерстве], который был подписан президентам и ратифицирован парламентами. Минских соглашений как соглашений в природе не существует. Потому что они никогда не ратифицировались украинским парламентом и международным документом не стали. Есть Минские договоренности”, – объяснил он.

“Блестяще!” – отреагировал Кох.

Гончаренко продолжил, что договор о дружбе предусматривал признание Россией границ Украины, включая Крым и Донбасс.

“Именно этот документ Российская Федерация использовала как туалетную бумагу. И лично Путин. А вот Украины ни одного своего ратифицированного соглашения не нарушила”, – подчеркнул украинский парламентарий.

“Блестяще! – повторил Кох. – Так и скажите, что не будете выполнять Минские соглашения, потому что это не ратифицированный документ и вы его не признаете”.

“Да, конечно”, – ответил Гончаренко.

Кох настаивал, чтобы Гончаренко сказал озвученное им предложение о Минских соглашениях. “Пусть это официально заявит Украина”, – заявил бывший вице-премьер РФ.

В этот момент слово взял Илларионов. Он объяснил, в чем разница между Минскими соглашениями и Будапештским меморандумом.

“Под Минскими соглашениями нет подписи украинского президента. Под так называемым Комплексом мер по соглашению подписи действовавшего в тот момент президента Украины Петра Порошенко нет. Подпись Порошенко есть под совместным заявлением президентов, в котором есть отсылка на этот Комплекс, но под самим Комплексом подписи действовавшего на тот момент президента нет. Под Будапештским меморандумом [стоят] подписи украинского и российского президентов и других лидеров. Это первое. И второе – меморандум – это часть международного права. Соглашения частью международного права не является по определению. Пожтому это два совершенно разных документа”, – рассказал Илларионов.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире “умножены на ноль”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—