В Белом доме предположили рост напряженности из-за совместных учений РФ и Белоруссии

Администрация США полагает, что проведение совместных учений РФ и Белоруссии вызывает рост напряженности, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Наш постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила озабоченность по этому поводу во время выступления в ООН. Очевидно, что это действия, направленные на эскалацию, а не на деэскалацию, мы, конечно, следим за данным развитием событий по мере выработки оценок относительно того, как поддержать партнеров по НАТО и в регионе и взаимодействовать с ними», – цитирует ТАСС Псаки.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, встречаясь в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил, что военнослужащие РФ и Белоруссии проведут в 2022 году более 20 совместных мероприятий, среди которых будут учения «Восток-2022».

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одной из целей совместных с Россией учений является необходимость укреплять границу с Украиной.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе, до 9 февраля, будет выполнена передислокация и создание в Белоруссии группировок войск (сил), организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.

В ходе второго этапа проверки, с 10 по 20 февраля, будут проведены совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. «Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению», – подчеркивается в сообщении.

В Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства.

Напомним, 27 января Россия завершила переброску истребителей Су-35С в Белоруссию на совместные учения «Союзная решимость – 2022», которые запланированы на период с 10 по 20 февраля. Замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщал, что на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».