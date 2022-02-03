В RT France назвали закон, позволяющий приостановить вещание канала

В редакции RT France рассказали, на основании чего может быть приостановлено вещание.

«Для приостановки вещания RT France власти могут воспользоваться законом от 2018 года, который в народе так и прозвали – закон против RT. Он действует во время любой предвыборной кампании и может быть использован против СМИ, которое «находится под влиянием иностранного государства», если регулятор сочтет, что вещание канала «посягает на фундаментальные интересы нации», – написала в своем Telegram-канале руководитель RT France Ксения Федорова.

Напомним, в редакции RT France прокомментировали сообщения о расследовании французского регулятора против телеканала, назвав это спланированной акцией. По словам Федоровой, «информация о начале проверки в отношении нашего канала появилась уже на следующий день после запрета вещания коллег из RT DE. Если сообщения в СМИ подтвердятся, и французский регулятор действительно начал расследование в отношении RT France из-за жалоб неких «ассоциаций», которые недовольны освещением определенных тем, это будет говорить о самой настоящей цензуре».

Ранее комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу «RT DE» предписание о прекращении спутникового и другого вещания.

Решение приняли несмотря на то, что СМИ работает на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание. В МИД России пообещали ответные меры.