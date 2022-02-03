США обвинили Россию в планах «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что у Соединенных Штатов есть данные о том, что РФ якобы может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину.

«У нас есть информация о том, что РФ, вероятно, захочет сфабриковать предлог для вторжения. <…> Одним из вариантов является то, что российские власти, как мы думаем, планируют инсценировать ложную атаку со стороны украинских военных или разведки против суверенной территории РФ или русскоговорящего населения, чтобы тем самым обосновать свои действия», – приводит утверждение пресс-секретаря Пентагона ТАСС.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения Пентагона, заявил, что в Соединенных Штатах не в первый раз публикуются данные о якобы существующих планах «вторжения» РФ на Украину, но ничего за этим не следовало.

Накануне пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы возможное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. При этом Кремле не заметили отказа США называть «вторжение» РФ на Украину «неминуемым».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Во вторник пресс-секретарь администрации США Джен Псаки допустила возможность «вторжения» РФ на Украину в любой момент. Между тем днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев пока не видит готовности сил РФ у границы к «вторжению».

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.