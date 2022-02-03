 

Москва заняла третье место в рейтинге лучших мегаполисов мира

03.02.2022, 22:58, Разное
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…по версии ООН.

Москва заняла третье место в рейтинге благосостояния мегаполисов, согласно «Индексу городского процветания» (UN–HABITAT City Prosperity Index). Данные опубликованы на сайте программы.

В общем рейтинге Москва набрала 67,98 балла. Ее обогнали Сингапур (75,49) и Торонто (68,29). Следом за российской столицей в рейтинге идут Сидней (67,85) и Лондон (66,73).

При оценке городов учитывались шесть показателей:

  • экономическая продуктивность,

  • развитие инфраструктуры,

  • равенство и социальная интеграция,

  • качество жизни,

  • устойчивость окружающей среды,

  • городское управление и законодательство.

    • По развитию инфраструктуры и по качеству жизни Москва заняла первое место. По первому показателю у российской столицы 83,20 балла, по второму — 68,33.

    ООН создала инструмент для измерения городов в 2012 году. Уже на следующий год, как сообщили авторы индекса, они получили запросы от властей стран и регионов на оценку их населенных пунктов. «Мэры и другие лица, принимающие решения, хотели знать, как выглядят их города по сравнению с другими», — отметили авторы City Prosperity Index.

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    Источник: Новая газета



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