Москва заняла третье место в рейтинге лучших мегаполисов мира

…по версии ООН.

Москва заняла третье место в рейтинге благосостояния мегаполисов, согласно «Индексу городского процветания» (UN–HABITAT City Prosperity Index). Данные опубликованы на сайте программы.

В общем рейтинге Москва набрала 67,98 балла. Ее обогнали Сингапур (75,49) и Торонто (68,29). Следом за российской столицей в рейтинге идут Сидней (67,85) и Лондон (66,73).

При оценке городов учитывались шесть показателей:

экономическая продуктивность,

развитие инфраструктуры,

равенство и социальная интеграция,

качество жизни,

устойчивость окружающей среды,

городское управление и законодательство.

По развитию инфраструктуры и по качеству жизни Москва заняла первое место. По первому показателю у российской столицы 83,20 балла, по второму — 68,33.

ООН создала инструмент для измерения городов в 2012 году. Уже на следующий год, как сообщили авторы индекса, они получили запросы от властей стран и регионов на оценку их населенных пунктов. «Мэры и другие лица, принимающие решения, хотели знать, как выглядят их города по сравнению с другими», — отметили авторы City Prosperity Index.

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