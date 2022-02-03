NYT – «представляют опасность для вооружённых сил» — армия США начнёт увольнять непривитых солдат

Американские солдаты, которые ещё не получили вакцину против коронавируса, будут незамедлительно уволены со службы, пишет The New York Times. Об этом сказала министр армии Кристин Ворвуд, сославшись на необходимость обеспечения боеготовности армии. По её словам, непривитые солдаты представляют опасность для вооружённых сил.



AP

Американские солдаты, которые ещё не получили вакцину против коронавируса, будут незамедлительно уволены со службы, пишет The New York Times со ссылкой на заявление Вооружённых сил США. Как отмечает издание, таким образом армия присоединилась к другим родам войск, уже начавшим увольнять отказавшихся от вакцинации, в числе которых военно-морской флот и военно-воздушные силы.

Как напоминает газета, Пентагон объявил об обязательной вакцинации военных в августе прошлого года. Армия установила крайний срок до 15 декабря 2021 года для всех солдат и резервистов, находящихся на действительной службе, а также для курсантов военной академии. До этой даты они должны были пройти вакцинацию или подать заявление на освобождение. Подавляющее большинство военнослужащих действующей армии сделали прививку, подчёркивает The New York Times.

Министр армии Кристин Вормут объявила в среду, что небольшое число солдат, всё ещё отказывающихся от прививки, будет уволено, сославшись на необходимость обеспечения боевой готовности. «Готовность армии зависит от солдат, которые готовы обучаться, дислоцироваться, сражаться и выигрывать войны нашей страны. Непривитые солдаты представляют опасность для вооружённых сил и ставят под угрозу боеготовность. Мы начнём процедуру принудительного увольнения солдат, которые отказываются выполнить приказ о вакцинации и не ожидают окончательного решения об освобождении», — сказала Вормут.

Как пишет газета, военнослужащие, уволенные за отказ от вакцинации, не будут получать выплаты, связанные с увольнением не по собственному желанию, и им, возможно, придётся вернуть поощрительные премии или другие особые компенсации, которые они получили, сообщили военные.

На прошлой неделе Военно-морской флот США уволил 45 моряков за отказ от вакцинации против коронавируса. Это стало первым увольнением после того, как 28 ноября истёк крайний срок для прививки моряков, находящихся на действительной службе. Военно-морской флот объявил, что 5035 моряков, находящихся на действительной службе, и 2960 резервистов не получили вакцину.

Пентагон заявляет, что 97% из 1,3 миллионов действующих военных в Соединённых Штатах получили по крайней мере одну дозу вакцины против коронавируса. На данный момент менее 100 военнослужащих были уволены за невыполнение приказа.

Как напоминает издание, освобождения от обязательной вакцинации военным предоставляются редко, а те, которые утверждаются, часто носят временный характер. Двум морским пехотинцам недавно были предоставлены освобождения по религиозным причинам — впервые после объявления об обязательной вакцинации прошлым летом.

У войск Национальной гвардии и резервистов, которые не находятся на действительной службе, ещё есть время на то, чтобы сделать прививку, пишет газета. Ранее на этой неделе министр обороны Ллойд Остин отверг попытки семи губернаторов-республиканцев освободить войска Национальной гвардии своих штатов от этого обязательства. В общей сложности на сегодняшний день от коронавируса умерло около 80 военнослужащих в США, пишет NYT.