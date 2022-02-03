В ВОЗ дали оценку процессу регистрации «Спутника V»

Процесс регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» идет «очень хорошо», сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

«Я очень хороший оптимист. Конечно, спекулировать не буду… но от декабря месяца, даже от ноября месяца процесс идет очень хорошо, я очень ожидаю, что процесс закончится, а про окончательное решение – это скажет комиссия, ничего не могу сказать», – приводит слова Вуйнович РИА «Новости».

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ получила необходимые документы для регистрации вакцины «Спутник V» 30 декабря 2021 года.

Напомним, во вторник директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что новая инспекция для оценки производства «Спутник V» приедет в Россию в феврале. 11 января специалисты EMA в ходе визита в Россию дали положительное заключение по процедуре проведения клинических исследований вакцины «Спутник V».

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена в 71 стране с общим населением 4 млрд человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян.