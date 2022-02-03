Российским спортсменам прогнозируют успешное выступление на Олимпиаде в Пекине

Российские спортсмены на Олимпиаде в Пекине выступят лучше, чем четыре года назад – у сборной нет тех проблем и сложностей, с которым она столкнулась в Корее, говорят специалисты. Хорошего выступления от нашей команды ждут и болельщики: по данным социологов, большинство россиян прогнозирует попадание РФ в тройку лидеров по числу медалей.

Больше половины россиян уверены – на Зимних Олимпийских играх в Пекине национальная сборная сможет занять место в тройке лидеров по общему числу завоеванных медалей. «Каждый четвертый участник опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), заявил: в общем медальном зачете мы можем стать первыми. 42% полагают, что мы займем второе или третье место. Еще 15% считают, что либо четвертое, либо пятое. Уровень оптимизма достаточно высок», – сообщил в четверг руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Данными телефонного опроса, который был проведен 29 января среди 1600 человек, социолог поделился на круглом столе «Российский спорт: развитие нации и интересы страны». Встреча была организована Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) в преддверии открытия Олимпиады-2022.

«Уровень оптимистических ожиданий весьма высок», – констатировал Мамонов. Он добавил, что по данным социологов, наибольшее внимание зрителей будет приковано к выступлению наших биатлонистов и фигуристов. Эти виды спорта интересны двум третям опрошенных. «Хоккей и лыжный спорт на втором месте с 20%», – сообщил эксперт ВЦИОМ.

«Меня удивило, что не хоккей оказался «номером один» для болельщиков», – заметила участвовавшая в круглом столе депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Впрочем, добавила она, очевидно, что опыт предыдущей Олимпиады, с прекрасной телевизионной «картинкой» и качественным закадровым комментарием помог привлечь внимание и к биатлону, и к фигурному катанию.

Как и ранее в комментарии газете ВЗГЛЯД, так и сейчас Журова поделилась предположениями о результатах нашей сборной на ОИ-2022. В Пекине российская команда более укомплектована и потому сможет выступить намного лучше, чем на Олимпиаде-2018, отметила депутат. «Тогда у нас был урезанный состав – приехать смогло меньше половины наших спортсменов, а ряд видов спорта был практически обнулен», – напомнила Журова.

«Поэтому и взяли всего 17 медалей, из которых только два золота.

Но в этот раз мы по определению не можем завоевать меньше наград,

– подчеркнула Журова. – В пользу этого говорит и то, что хозяева Игр – китайцы, но в зимних видах спорта они никогда не добивались высоких результатов».

«В зимних Играх уже много лет лидер – это Норвегия. Ее спортсмены сильны в биатлоне, лыжах, прыжках с трамплина, двоеборье. С последними двумя дисциплинами у нас все обстоит не так хорошо. Другое дело, что там и не так много медалей разыгрывается. А вот в коньках и шорт-треке разыграют целых 23 медали», – уточнила олимпийская чемпионка.

По ее мнению, серьезным соперником в фигурном катании и шорт-треке могут стать корейские атлеты. «С другой стороны, у них, например, нет хоккея, хотя они и не сильно переживают на этот счет», – добавила Журова.

Результаты соцопроса показали и высокий интерес россиян к Олимпийским играм. «За соревнованиями намерены наблюдать не менее 66% опрошенных нами граждан», – сообщил Мамонов.

«Я призываю всех, используя наше сегодняшнее мероприятие, болеть не только за наших олимпийцев, но и за большую паралимпийскую команду, которая 4 марта поедет на Игры в Пекин. В Паралимпиаде-2022 участвуют 72 спортсмена, представители всех дисциплин на этих Играх», – подчеркнул зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, паралимпийский чемпион по лыжным гонкам Михаил Терентьев.

«В состязаниях по горным лыжам участвуют и «опорники» (люди с проблемами опорно-двигательного аппарата), и слабовидящие. В хоккее – он называется у нас следж-хоккей или хоккей на санях – и наша команда является одной из сильнейших. В целом у нас очень сильная команда. На чемпионате мира Международного паралимпийского комитета, который прошел совсем недавно, в январе в норвежском Лиллехаммере, сборная РФ показала очень успешные результаты», – рассказал Терентьев.

«Победы наших спортсменов придают решимости, воодушевляют тех людей с инвалидностью, которые еще не поверили в свои силы», – подчеркнул паралимпийский чемпион. Можно сказать, что привлечение внимания к большому спорту поможет пробудить интерес простых россиян к физической культуре и здоровому образу жизни, отметил замминистра здравоохранения России, наставник трека «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России» Олег Салагай. «Когда мы говорим о спорте, то говорим прежде всего о сохранении здоровья, – сообщил замглавы Минздрава. – Чтобы увеличить число людей, занимающихся спортом, были утверждены федеральные проекты».

В частности, напомнил Салагай, с 2019 года работает проект «Спорт – норма жизни» по пропаганде физкультуры и активного образа жизни. «Удалось достичь достаточно серьезных результатов за последние годы. В 2015 примерно 31% людей систематически занимались спортом, а в 2020 году – уже не менее 45%», – отметил замруководителя Минздрава. Цель проекта – к 2030 году довести до 70% число россиян, которые систематически занимаются спортом и физическими упражнениями.

Что касается развития паралимпийского спорта, то оно идет параллельно с созданием инклюзивной среды для людей с ограниченными возможностями, говорит Салагай. Это показала подготовка к Паралимпийским играм в Сочи, согласился депутат Терентьев. «Безбарьерная среда важна не только для спорта, но и помогает тем, кто по каким-то причинам стал маломобильным. Паралимпийский спорт имеет огромный потенциал для реабилитации таких людей», – сообщил чемпион-паралимпиец.

Большой спорт и массовую физкультуру принято разграничивать, но надо понимать, что эти сферы взаимосвязаны, добавила Журова. «Госпрограммы, направленные на развитие массового спорта, дают прочную основу для развития спорта высших достижений, – говорит олимпийская чемпионка. – Без развития спорта высших достижений не будет примера для наших детей, которые мечтают стать профессиональными атлетами».

Обучение в детско-юношеских спортшколах, также как и участие в спортивных проектах, помогает ребятам лучше раскрыть свой потенциал, свои таланты, – отметил первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Молодежки Общероссийского народного фронта Игорь Кастюкевич.

«У нас в ОНФ есть инициатива, которая зародилась во времена пандемии, в первую ее волну – проект «Тренер». Мы собирали группу волонтеров, к нам мальчишки пришли, молодые. Непростые ребята, из тех, что называют трудными подростками. Говорят, что хотели бы чем-то помочь людям во время ковида. И действительно, помогали оборудовать госпиталь в 75-м павильоне ВДНХ. А потом, когда все сделали, говорят – что дальше делать будем? Возникла идея – «зарубиться в футбол», – вспоминает Кастюкевич. Но вместе со спортивными занятиями участники проекта продолжали заниматься волонтерской деятельностью, ходить в музеи, изучать историю страны, рассказал он. В итоге возник проект «Тренер», который сейчас работает уже в 30 регионах и стал комплексной программой социализации трудных подростков через спорт, наставничество и патриотическое воспитание.

Победы наших олимпийцев в Пекине станут еще одним подспорьем для развития патриотических чувств у молодежи, полагает Кастюкович. «Конечно, каждый хочет увидеть подъем флага своей страны, увидеть, как под гимн родины встают целые залы. Все это вызывает подъем патриотизма», – рассказал депутат.

«Тезис о том, что олимпийский спорт выступает предметом национальной гордости, подтверждается социологическими данными.

Мы готовы и хотим гордиться нашими спортсменами»,

– со своей стороны сообщил социолог Мамонов.

Чего не хотелось бы видеть на Олимпиаде, так это вторжения политических противостояний в спортивные состязания, сообщил Кастюкевич. «Нам еще в школе говорили о принципе: «Если Олимпиада, давайте закончим везде войны», – напомнил парламентарий. «К сожалению, грязная политика влезла в спорт. Давайте стараться разделить спорт и политические игры», – призвал Терентьев.

«Что касается политики на Олимпиаде, то некоторые страны уже заявили о ее дипломатическом бойкоте. Реагируя на него, Международный олимпийский комитет (МОК) поступил мудро, сказав – мол, мы вас поддерживаем, у вас есть такое право, но важно содержание Олимпийской хартии. В ней сказано, что игры – это соревнование спортсменов, а не государств. Поэтому я уверена, что МОК осудил бы США, если бы они запретили своим атлетам участвовать в Олимпийских играх», – отметила Журова.

«То, что президент какой-нибудь страны не едет на Игры – это не катастрофа для спорта, а лишь часть политической игры, – говорит депутат. – С другой стороны, я надеюсь, что Владимир Путин будет на открытии Олимпиады и поддержит наших ребят. Это реально поднимает дух. Помню, в 2008 году он приезжал к нам в олимпийскую деревню, и это нас очень поддержало».