Новый штамм ВИЧ с повышенной заразностью выявили в Нидерландах

Европейские медики выяснили, что в Нидерландах начал распространяться новый опасный штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), получивший имя VB, который значительно превосходит в опасности и заразности все существующие разновидности ВИЧ, сообщила пресс-служба Оксфордского университета.

«Наше открытие подчеркивает необходимость соблюдения рекомендаций ВОЗ по проведению регулярного тестирования на ВИЧ среди уязвимых категорий населения. Это не только позволит спасти большое число жизней носителей вируса иммунодефицита, но и позволит предотвратить передачу новых вариаций этого патогена», – приводит слова профессора Оксфордского университета Кристофа Фрейзера ТАСС.

По данным ВОЗ, число носителей вируса иммунодефицита на Земле составляет около 37,7 млн человек, больше 67% из которых проживает в различных государствах Африки. Число больных постоянно растет, что особенно характерно для самых бедных государств юга Африки, значительная доля населения которых является носителями ВИЧ.

ВИЧ проникает в иммунные клетки человека, используя белки, которыми покрыта его оболочка. Структура этих молекул, а также связанных с ними нитей сахаров быстро меняется по мере размножения вируса, что вынуждает иммунитет участвовать в своеобразной «гонке вооружений», постоянно вырабатывая новые наборы антител. Этот процесс приводит к формированию новых вариаций ВИЧ, невидимых для иммунитета.

Как отмечают профессор Фрейзер и его коллеги, ученые достаточно давно опасаются того, что данный процесс может привести к появлению новых штаммов ВИЧ, заметно превосходящих его оригинальные версии в смертоносности и заразности. Европейские биологи открыли первый пример появления подобной вариации вируса иммунодефицита во время изучения образцов крови участников международного проекта BEEHIVE.

17 пациентов были носителями одного и того же варианта вируса иммунодефицита, который заметно отличался по набору мутаций и поведению от других разновидностей ВИЧ. Это проявлялось в том, что концентрация вирусных частиц в организме носителей новой формы ВИЧ, получившей имя VB, была в пять раз выше нормы, а иммунитет больных при этом истощался вдвое быстрее обычного.

Фактически все носители этой вариации вируса, 15 из 17 участников исследования, жили на территории Нидерландов. Это наблюдение заставило ученых собрать образцы крови у нескольких сотен жителей Голландии, заразившихся ВИЧ в недавнем или далеком прошлом, и расшифровать геномы их вирусов. Оказалось, что сразу две сотни больных были носителями варианта VB.

Детальное изучение геномов разных образцов этой формы вируса показало, что данный вариант ВИЧ начал распространяться по Нидерландам в конце 1980-х годов, однако его распространение по стране замедлилось по пока не выясненным причинам в 2010 году. Последующее изучение образцов крови ВИЧ-инфицированных покажет, успела ли эта вариация вируса проникнуть в другие страны Европы и прочих регионов мира, подытожили авторы открытия.

Напомним, в понедельник стало известно, что у ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР выявили 21 мутацию коронавируса. В декабре 2021 года ученые выявили связь штамма коронавируса «омикрон» с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).